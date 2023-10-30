Яркая премьера детского спектакля «Клубничное королевство» прошла в Дмитрове

Фото: пресс-служба Дмитровского г.о.
На сцене Дмитровского драматического театра состоялась премьера детской сказки «Клубничное королевство» в постановке режиссёра и художественного руководителя театра Дмитрия Юмашева.
Сообщается, что постановка «Клубничное королевство» рассказывает маленьким зрителям о мужестве, отзывчивости и заботливом отношении к близким людям. Этот спектакль научит быть стойким в борьбе с несправедливостью, беречь природу и не бросать своих друзей. Первыми зрителями детской постановки стали ребята из Лицея №4 и первоклассники из Гимназии «Дмитров».
По словам начальника Управления культуры, туризма и работы с молодежью Ирины Костышиной, «Клубничное королевство» дарит множество положительных, искренних и ярких впечатлений.
Читайте также:
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
По словам начальника Управления культуры, туризма и работы с молодежью Ирины Костышиной, «Клубничное королевство» дарит множество положительных, искренних и ярких впечатлений.
«В 2023 году это второй спектакль, поставленный в рамках федерального проекта «Культура Малой Родины» при поддержке партии «Единая Россия», Министерства Культуры и туризма Московской области и Администрации Дмитровского городского округа», — пояснила Костышина.Следующий показ спектакля запланирован на 11 ноября. Он пройдет на сцене филиала «На Большевистской» ЦДК «Созвездие».
Читайте также:
В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»
Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам
Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
Екатерина Коршунова