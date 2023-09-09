В Подмосковье явка избирателей превысила 33% на 15.00 второго дня выборов

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На второй день голосования, 9 сентября, по состоянию на 15.00 в Подмосковье проголосовали 1 миллион 857 тысяч 609 человек на участках, при этом еще 348 тысяч 661 избиратель сделал свой выбор онлайн. Об этом рассказал председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин.
По его словам, численность избирателей в Московской области составляет порядка шести миллионов человек.
Также идет голосование посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В настоящий момент, по данным сервиса «Госуслуги» в дистанционном голосовании приняли участие 348 тысяч 661 избиратель, что составляет 78,3% от ранее поданных заявок.
Он Березкин также уточнил, что на избирательных участках Подмосковья работает 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Они находятся на каждом избирательном участке. По его словам, к настоящему времени на горячую линию поступило всего 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились, отметил Березкин.
Следующие данные по явке избирателей в Московской области будут предоставлены по состоянию на 20.00 второго дня голосования, 9 сентября.
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«На сегодняшний день по состоянию на 15.00 по московскому времени явка на участковых избирательных комиссиях Московской области составила 1 миллион 857 тысяч 609 избирателей, что составляет 33,31% от числа избирателей, внесенных в список голосования», - рассказал Березкин на брифинге в Центре мониторинга и общественного наблюдения за голосованием в регионе.
Он Березкин также уточнил, что на избирательных участках Подмосковья работает 19 тысяч 960 общественных наблюдателей. Они находятся на каждом избирательном участке. По его словам, к настоящему времени на горячую линию поступило всего 12 сообщений о нарушениях. По всем была проведена соответствующая проверка, данные не подтвердились, отметил Березкин.
Следующие данные по явке избирателей в Московской области будут предоставлены по состоянию на 20.00 второго дня голосования, 9 сентября.
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Элина Позднякова