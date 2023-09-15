YLE: Финляндия собирается запретить в страну въезд российских автомобилей

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Финляндия намеревается запретить въезд транспортных средств с российскими госномерами на территорию страны. Информацию передает YLE со ссылкой на собственные источники.
Еврокомиссия 8 сентября опубликовала записку, которая поясняет введенные еще в 2022 году санкции. Так, на территорию ЕС теперь нельзя въезжать с российскими номерами. Напомним, что на этой неделе уже запретили въезд Эстония, Латвия и Литва.
По предварительным данным, министр иностранных дел Элина Валтонен может объявить о решении сегодня. Если такое решение примут, российским гражданам нельзя будет въезжать в Финляндию на короткий срок даже в целях туризма.
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«Финляндия запретит ввоз в страну российских легковых автомобилей… Финляндия хочет следовать общей, более жесткой линии ЕС», — указано в сообщении YLE .
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Алина Юрчак