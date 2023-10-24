Yle: Полиция Финляндии обнаружила повредивший газопровод Balticconnector якорь

Фото: istockphoto/MikeMareen
Финские полицейские и водолазы обнаружили поблизости от места повреждения газопровода Balticconnector посторонний предмет. После того, как его подняли со дна, объект был идентифицирован как корабельный якорь.
Таким образом, предварительно подтверждается версия главы финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкки Саволайнена, который ранее предположил, что причиной повреждения газопровода Balticconnector мог стать судовой якорь. Эксперт отмечал, что в случае подтверждения данной версии будет очень сложно определить, было ли происшедшее случайностью или преднамеренным действием.
Читайте также:
Эксперт Саволайнен назвал возможную причину повреждения газопровода Balticconnector
МИД КНР: Китай присоединился к Финляндии в расследовании ЧП на Balticconnector
В Кремле ответили на угрозы латвийского президента закрыть Балтику для судов
Александр Бойцов