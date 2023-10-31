Yonhap: Сбежавшие от мобилизации россияне год живут в аэропорту Южной Кореи

Фото: iStock/Jae Young Ju
Трое россиян, которые в октябре 2022 года сбежали от мобилизации в Южную Корею, больше года не могут получить убежище в стране и живут в аэропорту Инчхон. Об этом пишет Yonhap.
«Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года после того, как сбежали, чтобы избежать мобилизации», — говорится в материале.
По словам авторов, россияне просили предоставить им убежище, но просьбы были отклонены министерством юстиции Южной Кореи, где уточнили, что уклонение от военной службы не является основанием для получения статуса беженца.
Читайте также:
Хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир»
Россиянина будут судить за страшное преступление, которое он совершил 27 лет назад
В Эстонии ввели карточки для бедных
Диана Аванесян