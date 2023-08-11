YouTube удалил канал американского разведчика Скотта Риттера

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YouTube удалил канал бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который рьяно выступал против киевского режима и нынешней политики США, об этом свидетельствую данные видеохостинга YouTube.
Теперь, если попытаться зайти на канал Риттера, вы увидите сообщение – «видео недоступно, потому что связанный с ним аккаунт YouTube был удален».
Сам разведчик ситуацию пока никак не прокомментировал.
Ранее Риттер заявил, что Украина должна будет принять условия России, чтобы не потерпеть полную катастрофу. В победу Украины уже давно никто не верит, потому сейчас весь мир призывает украинского лидера к мирным переговорам с Москвой, подчеркнул Риттер.
Он также предупреждал, что артиллерийские установки США калибром 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют на полях СВО, вскоре начнут взрываться из-за изношенных стволов. По его словам, при таком активном использовании, оружие может либо в любой момент взорваться, либо начать стрелять не в том направлении.
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Сам разведчик ситуацию пока никак не прокомментировал.
Он также предупреждал, что артиллерийские установки США калибром 155 миллиметров, которые ВСУ активно используют на полях СВО, вскоре начнут взрываться из-за изношенных стволов. По его словам, при таком активном использовании, оружие может либо в любой момент взорваться, либо начать стрелять не в том направлении.
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Евгения Парфентьева