YouTube заблокировал программу с российским дипломатом

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Венгерский телеведущий Жолт Есенски сообщил, что видеохостинг YouTube заблокировал выпуск его телепрограммы с участием советника-посланника российского посольства под предлогом якобы «разжигания ненависти».
Есенски называет такие блокировки «привычными и неудивительными», отмечая, что это не первый случай подобных событий. В настоящее время запись программы остается доступной на YouTube-канале телеканала HirTV, но телеведущий предполагает, что в ближайшее время она может быть удалена или заблокирована.
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