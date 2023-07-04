YouTube заблокировал три канала «Абзаца»

Фото: istockphoto.com/Khanchit Khirisutchalual
Видеохостинг YouTube без объяснения причин удалил три канала «Абзаца».
Как отметили в самом «Абзаце», удалённые каналы за всё время своего существования собрали почти 150 млн просмотров, на них было подписано более 500 тыс. подписчиков.
До этого источник в медиахолдинге Евгения Пригожина подтвердил лично «Радио 1» информацию о ликвидации СМИ. Как уточнил источник, редакция одного из СМИ окончательно прекратила своё существование.
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«Мы не позволим YouTube лишить нас голоса и никогда не сдадимся в борьбе за правду!» — прокомментировал «Абзац».
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Мелисса Тимофеева