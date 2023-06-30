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Китайский юань стал основной расчетной валютой для импортеров электроники в РФ
Юань стал ключевой валютой для операций российских импортеров электроники. Это, в свою очередь, способствует снижению цен на электронные устройства и бытовую технику, поставляемую в Россию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.
Кроме того, данный шаг обеспечивает отсутствие нехватки электронных товаров на российском рынке. Согласно информации, опубликованной в издании, во втором квартале текущего года более 50% платежей за бытовую технику и электронные устройства было произведено в юанях, что стало беспрецедентным явлением.
Осуществляя прямые платежи в Китай, расчеты становятся более эффективными, поскольку не подвержены потерям из-за обменных курсов и осуществляются быстрее.
Источник также сообщил, что ожидается, что доля юаня в оплате импортированных товаров увеличится до 65-70% в течение следующих двух-трех лет.
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Кроме того, данный шаг обеспечивает отсутствие нехватки электронных товаров на российском рынке. Согласно информации, опубликованной в издании, во втором квартале текущего года более 50% платежей за бытовую технику и электронные устройства было произведено в юанях, что стало беспрецедентным явлением.
Источник также сообщил, что ожидается, что доля юаня в оплате импортированных товаров увеличится до 65-70% в течение следующих двух-трех лет.
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Артем Кузьмин