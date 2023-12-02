Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС

Фото: Сергей Хакимов
Количество посетителей выставки-форума «Россия» достигло двух миллионов. Юбилейный гость мероприятия Марат Сабитов из Казани получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.
Гость из Татарстана, который приехал в Москву вместе с супругой Марией, получил свой приз в павильоне ВДНХ № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики РФ в зале «Энергия будущего». Подарок получился тематическим, так как сам Марат работает в сфере энергетики.
Кроме индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю выставки также подарили билеты на поезд и трехдневное проживание в местной гостинице.
Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Планируется, что за это время ее смогут посетить более 20 миллионов человек.
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Кроме индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю выставки также подарили билеты на поезд и трехдневное проживание в местной гостинице.
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Александр Бойцов