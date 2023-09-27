Юные инспекторы движения поздравили с юбилеем первого начальника Госавтоинспекции Каширы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Юные инспекторы движения навестили ветерана и первого начальника Госавтоинспекции Каширы майора милиции Феодосия Суховского по случаю его 95-летнего юбилея.
Феодосий Суховский — труженик тыла и ветеран труда, он также многое время занимал должность начальника Каширской госавтоинспекции, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Феодосий Фёдорович родился в 1928 году, провёл детство в деревне Архангельской области, окончил сельскохозяйственный техникум и трудился агрономом в хозяйстве региона. После Феодесия Фёдоровича призвали в армию, он окончил пограничное училище и начал службу на различных заставах Западной границы нашей Родины.
В 60-х годах семья Суховских переехала в подмосковную Каширу.
После работы в органах внутренних дел Феодосий Суховский продолжил принимать участие в общественной жизни подразделения Госавтоинспекции и патриотическом воспитании молодёжи.
Автоинспекторы и ЮИДовцы поздравили с 95-летием и вручили ему подарок. Юбиляр признался, что внимание сослуживцев и их юных помощников всегда вызывает у него положительные эмоции.
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов также поздравил с 95-летним юбилеем Феодосия Суховского и в качестве подарка вручил ветерану поздравительный адрес Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подарок.
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Феодосий Фёдорович родился в 1928 году, провёл детство в деревне Архангельской области, окончил сельскохозяйственный техникум и трудился агрономом в хозяйстве региона. После Феодесия Фёдоровича призвали в армию, он окончил пограничное училище и начал службу на различных заставах Западной границы нашей Родины.
После работы в органах внутренних дел Феодосий Суховский продолжил принимать участие в общественной жизни подразделения Госавтоинспекции и патриотическом воспитании молодёжи.
Автоинспекторы и ЮИДовцы поздравили с 95-летием и вручили ему подарок. Юбиляр признался, что внимание сослуживцев и их юных помощников всегда вызывает у него положительные эмоции.
Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов также поздравил с 95-летним юбилеем Феодосия Суховского и в качестве подарка вручил ветерану поздравительный адрес Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и подарок.
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Алиса Сергиенко