Юлия Высоцкая отреагировала на мемы о ее готовке

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Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая репостнула видео певицы Зайцевой в защиту своих кулинарных навыков
Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая отреагировала на мемы, в которых пользователи социальных сетей высмеивали ее блюда, приготовленные в шоу «Едим дома». Об этом сообщает «Lenta.ru».
Высоцкая сделала репост ролика, в котором певица Мария Зайцева высказалась в ее защиту.
Как стало известно, Мария Зайцева опубликовала видео в Instagram* (социальная сеть, которая запрещена в России; принадлежит компании Meta** признана экстремистской и запрещена в РФ), в котором заявила о своем увлечении готовить. И отметила, что именно Юлия Высоцкая подтолкнула ее к этому.
Зайцева добавила, что по рецепту Высоцкой она впервые приготовила вкусный пирог.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Экономист Зайнуллин предрекает подорожание потребительской корзины в России
* Запрещенная на территории РФ социальная сеть.
** Компания, признанная экстремистской на территории РФ.
Высоцкая сделала репост ролика, в котором певица Мария Зайцева высказалась в ее защиту.
Зайцева добавила, что по рецепту Высоцкой она впервые приготовила вкусный пирог.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Экономист Зайнуллин предрекает подорожание потребительской корзины в России
* Запрещенная на территории РФ социальная сеть.
** Компания, признанная экстремистской на территории РФ.
Екатерина Коршунова