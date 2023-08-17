Юнармейцы из Мытищ стали призерами военно‑спортивных игр

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи
В Подмосковье подошли к завершению Всероссийские юнармейские военно-спортивные игры «Юный страж порядка».
Участники военно-спортивных игр проходили полосу препятствий, разбирали и собирали на скорость автомат, демонстрировали навыки стрельбы и метания гранаты в рамках соревнований, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Также, было много и других состязаний, в которых юнармейцы из Мытищ показали себя достойно и по результатам соревнований заняли 3 место.
Победителями стали ребята из Подольска, второе место присвоили команде из Тверской области.
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Алиса Сергиенко