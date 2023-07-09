Юнармейцы из Московской области впервые стали призерами Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Фото: Александра Степанова
Церемония награждения победителей и призеров спортивной игры «Победа» в общекомандном зачете прошла сегодня в КВЦ «Патриот».
В борьбе за победу приняли участие более тысячи ребят со всей России. Московскую область представили 10 юношей и девушек из команды «Патриоты Подмосковья». Команда из Подмосковья заняла 4 место и получила заслуженные награды.
Лучшей стала команда из Ярославской области. На втором месте оказались юнармейцы из Республики Хакасия, третье заняли ребята из Волгоградской области. На четвертом расположилась команда «Патриоты Подмосковья», замкнула пятерку лидеров команда из Вологодской области.
С 3 по 9 июля юнармейские команды со всей России, включая новые регионы, демонстрировали лучшие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах у себя в субъектах. Игра объединила более 400 тысяч юнармейцев, курсантов, кадет, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.
В финале участники продемонстрировали строевую выучку, «Визитную карточку», прошли «Огневой рубеж», участвовали в «Военизированной эстафете», в тактической игре на местности «Дорога победителей».
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«Хочу поприветствовать всех участников от лица губернатора Московской области, Андрея Юрьевича Воробьева. Мы очень рады, что в нашем родном и любимом Подмосковье проходит Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Девиз игры - «Победа – одна на всех», поэтому мне хочется поздравить всех участников и, конечно же, сказать огромное спасибо наставникам – низкий поклон за вашу работу!», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.
С 3 по 9 июля юнармейские команды со всей России, включая новые регионы, демонстрировали лучшие результаты в творческих, спортивных и интеллектуальных конкурсах у себя в субъектах. Игра объединила более 400 тысяч юнармейцев, курсантов, кадет, воспитанников военно-патриотических клубов и организаций.
В финале участники продемонстрировали строевую выучку, «Визитную карточку», прошли «Огневой рубеж», участвовали в «Военизированной эстафете», в тактической игре на местности «Дорога победителей».
«Я уже 3-й год занимаюсь военно-патриотической деятельностью. В прошлом году впервые принимал участие в этой игре, тогда мы стали 14-ми. Но в этом году - усилились, упорно готовились и заняли призовое 4 место», - поделился участник команды «Патриоты Подмосковья» Евгений Чуланов.В этом году игра прошла под девизом: «Победа – одна на всех!», который придумали сами финалисты. По мнению участников, девиз объединяет команды и подчеркивает связь поколений героев Великой Отечественной войны и СВО.
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Мария Фирсова