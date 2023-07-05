«Юнармия» проведет общеразвивающую творческую программу «Юнармия Арт»

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ВВПОД «Юнармия» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Проходить мероприятие будет на базе Международного детского центра Артек. Отбор на участие будет проводится с 19 июня по 26 июля 2023 года. Принять участие в программе смогут участники Движения в возрасте от 11 до 17 лет. Желающие присоединиться к мероприятию должны выполнить конкурсные задания, которые закреплены в Положении.
Конкурс будет проводиться в несколько этапов, после чего, успешному кандидату предложат регистрацию на мероприятие.
Целью конкурса является выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней вокальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности и успешно выполнивших конкурсное задание.
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Конкурс будет проводиться в несколько этапов, после чего, успешному кандидату предложат регистрацию на мероприятие.
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Анастасия Крестьянова