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Юные робототехники из Каширы посетили аэродром «Северка»

14 октября 2023, 11:55
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

На осенних каникулы школьники из объединения робототехники Детского экологического центра городского округа Кашира, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Увлекательная экскурсия на аэродром «Северка», который расположен в городском округе Коломна, состоялась 10 октября.

С начала учебного года школьники изучали строение летательных аппаратов, изготавливали модели самолетов самостоятельно и даже тренировались на авиасимуляторе! В завершении обучения в кружке роботехники школьники отправились на аэродром «Северка».


«На этой экскурсии ребятам рассказали об устройстве самолетов малой авиации, порядке их обслуживания и ремонта. А потом ребята попробовали себя в роли пилотов на симуляторе самолета Cessna», - рассказали представители каширской администрации.

Сотрудники аэродрома высоко оценили качество авиамоделей, который сконструировали юные робототехники.

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#кашира
#подмосковье
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Каширское управление «Мособлпожспас» пополнилось новой техникой
14 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Кашире территориальное управление №12 ГКУ МО «Мособлпожспас» пополнилось новой пожарной техникой, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Техника была предоставлена в рамках государственной программы «Безопасность Подмосковья».

Кашира получила новую автоцистерну на базе автомобиля «Урал».

«Мощная, с высокой проходимостью, оборудованная всем необходимым для борьбы с огнем, она способна преодолевать водные и снежные преграды и вовремя доставит боевой расчет к месту пожара», - рассказали о машине в администрации. 

Церемонию вручения нового автомобиля посетил и глава городского округа Михаил Шувалов. Он подробно ознакомился с работой подразделения, а также вручил благодарственные письма отличившимся сотрудникам. 

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#михаил шувалов
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Авиакомпания приостановила эвакуационные рейсы из Израиля
14 октября 2023, 11:17

Фото: iStockBiletskiy_Evgeniy

Авиакомпания Lufthansa в субботу решила приостановить эвакуационные рейсы из Израиля для граждан ФРГ.
Причина заключается в неопределенности с обеспечением безопасности и нерешенных проблемах «оперативной стабильности в Тель-Авиве».

Накануне из Израиля вывезли более 800 граждан ФРГ. Эвакуационные рейсы были организованы МИД Германии после того, как некоторые авиакомпании приостановили полеты в Израиль и обратно.

Ранее сообщалось, что глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке скажутся на энергетических и продовольственных рынках, торговле и геополитике.

В отчёте за третий квартал обращается внимание на то, что руководители банков в США в данный момент «карабкаются по стене беспокойства». При этом в компании надеются на лучшее, но готовятся «к широкому спектру развития событий». В компании еженедельно проводятся сто стресс-тестов. Аналитики JPMorgan сообщают, что риски рецессии в США маловероятны.

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#авиарейсы
#самолёты
#авиакомпании
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Украину сотрясла «российская атака» с неожиданной стороны
Обозреватель: каждый пятый ребёнок на Украине не понимает украинский язык
14 октября 2023, 10:00

Фото: iStock/Liukov

Издание Обозреватель сообщает о том, что только 15% детей в детских садах на Украине понимают украинский язык и разговаривают на нем, порядка 20% дошкольников не понимают его.
Отмечается, что 65% детей говорят на русском и украинском языках, однако социализация все равно проходит на русском, так как на нем проще коммуницировать. По информации автора статьи, чтобы «исправить» ситуацию планируется создание украинские разговорных клубов в дошкольных учреждениях для воспитанников и их родителей.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что миллионы украинских граждан разговаривают на русском языке, для миллионов — это основной язык общения. Он напомнил, что именно языковая дискриминация на Украине и стала одной из причин конфликта в стране, который привёл к распаду украинского государства.

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#украина
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В ММЦ «Одинцово» вид на жительство получил немец из мотоклуба «Ночные волки»
14 октября 2023, 09:43

Фото: Александра Степанова

Свен Марко Марио Кун переехал в Россию в 2004 году.
С тех пор 49-летний гражданин Германии влюбился в Россию и полностью поддержал позицию россиян. Свен Марко Марио Кун работает преподавателем английского и немецкого языков в Международной языковой школе в Красногорске. Занимается волонтёрством, регулярно ездит в Донецк, Брянск с гуманитарной помощью. Является автором блога, где рассказывает иностранцам о том, как на самом деле обстоят дела в зоне СВО.
 
Ранее у Свена Марко Марио Кун уже был «вид на жительство», который давал право работать и находиться в стране, но срок действия его завершился. Свен Марко Марио Кун подал документы на оформление гражданства РФ с отказом от немецкого нынешним летом – и уже получил «Вид на жительство». В Многофункциональном миграционном центре «Одинцово» Свену вручили важный документ. 
 
«Учитывая, что гражданин ведет активную общественную деятельность на территории РФ, связанную с СВО, и у него были некоторые сложности с документами, при поддержке Главного управления по вопросам миграции, Правительства Московской области этот вопрос был решен», - рассказал начальник отдела оформления видов на жительство управления по вопросам миграции ГУ МВД России по МО, подполковник полиции Дмитрий Чернов. 
«Этот документ, конечно, имеет значение, но по состоянию души я давно считаю себя русским и буду делать все возможное, чтобы укрепить позиции России в мире», - заявил Свен Марко Марио Кун. 
Получить вид на жительство Свен решил именно в Одинцовском Миграционном центре. Здесь в кратчайшие сроки оформили заявление и помогли оформить все бумаги. Центр работает по принципу «одного окна» - а значит, никаких долгих ожиданий в очередях и посещений различных ведомств. 

Кун уже 7 лет является членом российского мотоклуба «Ночные Волки». Его соратники приехали в Многофункциональный миграционный центр «Одинцово» поддержать товарища.
 
«Для меня Свен – очень близкий как брат, а мы все-таки братство и разделяем горести и радости друг друга. Это истинный немец с русской душой», - сказал лидер старейшего в России мотоклуба «Ночные волки» - «Хирург».
Напомним, что в ММЦ «Одинцово» принимают иностранных граждан, оказывая услуги по подготовке документов в целях получения разрешения на временное проживание в РФ, вида на жительство в РФ, приобретения гражданства РФ.

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#мфц
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Ветеринар Воропаева рассказала, какую «человеческую» еду можно дать собаке
14 октября 2023, 09:29

Фото: istockphoto/Wavetop

Угостить питомца можно попкорном, некоторыми овощами и фруктами, но в основном «человеческая» еда навредит собаке.
Об этом РИА Новости рассказала ветеринарный врач Анна Воропаева. При этом, если питомец ест «свою» еду, то другие продукты ему не нужны.

«Иногда в качестве лакомства можно давать овощи - морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты - яблоко, банан, арбуз и дыню»,-рассказала ветеринар. 
Также с собаками можно поделиться арахисовым маслом (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и добавок и маленьким кусочком сыра. При этом нельзя угощать питомца виноградом и изюмом, шашлыком, колбасами и сосисками.

«Анчоусы, а также скумбрия и родственные виды рыб содержат гистидин. Он вызывает у питомцев не только расстройства работы желудка, но и аллергические реакции. Не стоит кормить собак и выпечкой из дрожжевого теста: она провоцирует брожение в желудке любимца и повышает газообразование», - рассказала Анна Воропаева.
Взрослым животным не нужно давать коровье молоко из-за высокого содержания лактозы. При симптомах отравления можно дать питомцу энтеросорбент (смекту или активированный уголь), а после в срочном порядке обратиться к ветеринару. 

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#собаки
#питомцы
#животные
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Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
14 октября 2023, 08:57

Фото: istockphoto/Valerii Apetroaiei

Российским семьям нужно разрешить покупать машины за счёт материнского капитала.
Так считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет «Лента.ру».
 
«Для многодетных очень важно, чтобы это был вместительный автомобиль отечественного производства. Вопрос только в том, сможет ли наш автопром поставлять такое количество автомобилей. И желательно, чтобы отпуск был по установленной цене завода-производителя», — сказала депутат.
Пока российские семьи могут тратить маткапитал на улучшение жилищных условий, ипотеку. Можно потратить средства на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить в образование, оформить ежемесячную выплату. Также деньги можно сохранить в качестве будущей пенсии мамы.

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#материнский капитал
#дети
#автомобили
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Москвичей ждёт «летняя» ночь в октябре
14 октября 2023, 08:41

Фото:istockphoto/SanderStock

Ночью 15 октября в столице будет температура не ниже 11°C.
Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на 15 октября температура в Москве не опустится ниже 11°C. Это соответствует норме июня, пишет РИА Новости.

«Воскресенье ещё отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение — 11–13°C».
По данным Вильфанда, в субботу днём в Москве ожидается температура 12–14°C, а в воскресенье — 13–15°C, в Московской области до 16°C. При этом уже в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночью установится отрицательная температура, от –1 до 4°C, после 19 октября — до -2°C.

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Кардиолог рассказал о влиянии вредных привычек на сердце и сосуды
Кардиолог Васильев связал нарушение работы сердца с недостатком сна и стрессом
14 октября 2023, 06:37

Фото: iStock/Foremniakowski

Главный врач и кардиолог-терапевт Сергей Васильев подчеркнул важность заботы о сердце и сосудах и рассказал о том, как вредные привычки могут повлиять на работу сердца и сосудов. В интервью «Мосленте» он подчеркнул, что курение, недостаток сна, стресс и другие аспекты могут иметь серьезное негативное воздействие на общее здоровье.
В частности, курение остается одной из самых разрушительных привычек для сердечно-сосудистой системы, так как никотин ухудшает эластичность артерий, способствует отложению холестерина и повышению артериального давления, что может привести к серьезным заболеваниям, таким как ишемия, инфаркт и инсульт.

Употребление алкоголя также вредно для здоровья сердца, так как оно ухудшает работу сердечной мышцы и может вызвать нарушение ритма и внутрисердечной проводимости.

Важно понимать, что даже такие неочевидные факторы, как недостаточный сон, стресс и недостаток физической активности, могут оказать отрицательное воздействие на кровеносную систему и функционирование сердца.

Чтобы поддерживать здоровье сердца и сосудов, необходимы регулярные физические упражнения, здоровое питание, отказ от вредных привычек, нормализация сна и управление стрессом. Врач также подчеркнул важность позитивного настроя, поскольку он является важным аспектом общего здоровья.

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#стресс
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Диетолог раскрыла, в чем опасность веганской диеты для детей
Диетолог Макарова: веганский рацион не обеспечивает потребности детей в белке
14 октября 2023, 06:36

Фото: istockphoto.com/Aamulya

Профессор, врач-педиатр и диетолог, а также заместитель директора по научной работе НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Светлана Макарова в интервью РИА Новости, подчеркнула, что веганские диеты могут не обеспечивать детей необходимым количеством белка и важных микроэлементов, необходимых для формирования тканей, развития иммунной системы и роста мышц.
Для обеспечения всех этих потребностей у детей важно включать в рацион продукты животного происхождения, такие как мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

Макарова также подчеркнула, что правильное питание является фундаментом здоровья растущего организма. Правильный рацион должен обеспечить организм энергией и необходимыми «строительными материалами» для поддержания роста, развития и физической и умственной активности у детей.

Она отметила, что белок — один из ключевых компонентов рациона, который необходим для роста тканей, развития иммунной системы и формирования мышц. Белок можно получать из различных источников пищи, как растительного, так и животного происхождения, но наиболее богатыми источниками полноценных белков являются мясо, рыба, морепродукты, молоко, творог, сыр и яйца.

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