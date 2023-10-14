Юные робототехники из Каширы посетили аэродром «Северка»

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На осенних каникулы школьники из объединения робототехники Детского экологического центра городского округа Кашира, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Увлекательная экскурсия на аэродром «Северка», который расположен в городском округе Коломна, состоялась 10 октября.
С начала учебного года школьники изучали строение летательных аппаратов, изготавливали модели самолетов самостоятельно и даже тренировались на авиасимуляторе! В завершении обучения в кружке роботехники школьники отправились на аэродром «Северка».
Сотрудники аэродрома высоко оценили качество авиамоделей, который сконструировали юные робототехники.
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С начала учебного года школьники изучали строение летательных аппаратов, изготавливали модели самолетов самостоятельно и даже тренировались на авиасимуляторе! В завершении обучения в кружке роботехники школьники отправились на аэродром «Северка».
«На этой экскурсии ребятам рассказали об устройстве самолетов малой авиации, порядке их обслуживания и ремонта. А потом ребята попробовали себя в роли пилотов на симуляторе самолета Cessna», - рассказали представители каширской администрации.
Сотрудники аэродрома высоко оценили качество авиамоделей, который сконструировали юные робототехники.
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Евгения Парфентьева