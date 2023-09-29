Юные спортсмены из ДНР приехали на сборы в Подмосковье

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Дети приехали на сборы по инициативе олимпийского чемпиона, президента благотворительного фонда «Вместе — ЛЕГКО» Александра Легкова.
Спортивное общество «Локомотив» разместило ребят в спортивной базе «Олимпа» в удобных комнатах со всеми удобствами.
В сборах приняли участие футболисты «Аякс Шахтёрск», волейболисты, баскетболисты и легкоатлеты из детско-юношеской спортшколы.
Юные спортсмены тренируются по расписанию своих тренеров, но принимающая сторона также составила для детей интересную программу.
Спортивные тренировки детей разбавляются культурной программой с посещением исторических и интересных мест Москвы и Подмосковья.
На спортивную базу к детям из ДНР приезжали профессиональные спортсмены — олимпийский чемпион Александр Легков, биатлонист и призёр Олимпийских игр Карим Халили, а также эксперт телеканала «Матч ТВ» Руслан Пименов, некогда игравший в составе футбольного клуба «Локомотив» и сборной России. Почётным гостем мероприятия стал генеральный директор РФСО «Локомотив» Андрей Голдобин. Он вручил тренерам ребят два сертификата на общую сумму в 700 тысяч рублей, которую спортшколы Шахтёрска смогут потратить на необходимый инвентарь.
«Мы не просто привезли ребят из ДНР на спортивные сборы, мы включились в их судьбу, а в их лице в судьбу всех наших новых территорий», — рассказал организатор сборов Александр Легков.Читайте также:
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