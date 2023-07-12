Юноармейцы из Серебряных Прудов приняли участие в военно-патриотических сборах

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
В этом году сборы приобрели межрегиональный характер и в них приняли участие ребята из Московской области, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Луганской народной республики. Всего в сборах поучаствовали больше 800 человек, 6 из которых представляли городской округ Серебряные Пруды, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации муниципалитета.
Для ребят прошли 12 мастер-классов по различным видам подготовки вооруженных сил РФ: строевой, тактической, огневой и физической. Под руководством профессиональных инструкторов юные патриоты учились ориентироваться на местности, обучались флажковой азбуке и азбуке Морзе, осваивали навыки оказания первой помощи. Была также подготовлена насыщенная культурно-развлекательная программа: спортивные игры, кинопоказы короткометражных патриотических фильмов, квизы на знание военной истории родного края и многое другое.
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