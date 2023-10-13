Юрист предупредил россиян о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ

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Сейчас набирает популярность новый способ обмана граждан, которая может лишить их жилья. Злоумышленники намеренно выбирают жертву среди пожилых людей. Об опасности предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Юрист заявил, что мошенники общаются от лица правоохранительных органов и уведомляют граждан о якобы оформленных на его имя кредитах. Чтобы сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».
Помимо этого, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать ее, а средства положить на «безопасный» счет.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей. Обманщики заявляли, что это необходимо для помощи родственнице, которая пострадала в аварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Жертву обрабатывает целая бригада: и «сотрудник ФСБ», и «следователь», и «сотрудница ЦБ», и даже «оператор с портала Госуслуги». Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — предупредил Соловьев.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей. Обманщики заявляли, что это необходимо для помощи родственнице, которая пострадала в аварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак