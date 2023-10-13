Радио1
Главная / Новости / Общество/ Юрист предупредил россиян о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ

Юрист предупредил россиян о мошенничестве с квартирами от лица ФСБ

Юрист Соловьев: Мошенники под видом ФСБ пытаются завладеть квартирами россиян
13 октября 2023, 07:25
Фото: istock / Prostock-Studio

Фото: istock / Prostock-Studio

Сейчас набирает популярность новый способ обмана граждан, которая может лишить их жилья. Злоумышленники намеренно выбирают жертву среди пожилых людей. Об опасности предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».
Юрист заявил, что мошенники общаются от лица правоохранительных органов и уведомляют граждан о якобы оформленных на его имя кредитах. Чтобы сохранить недвижимость злоумышленники предлагают временно оформить ее на «сотрудника ФСБ».

«Жертву обрабатывает целая бригада: и «сотрудник ФСБ», и «следователь», и «сотрудница ЦБ», и даже «оператор с портала Госуслуги». Но запомните, сотрудники ФСБ, ЦБ, прокуратуры никогда не звонят физическим лицам ни по каким поводам», — предупредил Соловьев.

Помимо этого, жертву могут заставить указать жилье в качестве обеспечения крупного кредита, оформить квартиру «на своего человека», продать ее, а средства положить на «безопасный» счет.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей. Обманщики заявляли, что это необходимо для помощи родственнице, которая пострадала в аварии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пятница 13: история суеверия самой «зловещей» даты, приметы

В Госдуме хотят создать группу для разработки мер ответственности для релокантов

Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях
#жильё
#мошенники
#фсб
#юрист
#недвижимость
#госуслуги
#сотрудники
#оператор
#счёт
#цб
Читайте нас в
В США назвали российское оружие, превосходящее зарубежные аналоги по огневой мощи
Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит по огневой мощи зарубежные аналоги
13 октября 2023, 07:40

Фото: istock / scaliger

Истребитель Су-57 российского производства намного превосходит американский F-35 в огневой мощи. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine. По мнению обозревателя, Су-57 выделяется уникальной возможностью применения в разных боевых ситуациях и обладает высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

«Более легкий американский F-35 ограничен всего четырьмя ракетами. Су-57 вмещает восемь ракет, в том числе шесть ракет дальнего радиуса действия <…> Он выделяется тем, что он может не только нести ракеты «воздух-воздух»  гораздо большей дальности, но также иметь на вооружении крылатые ракеты большой дальности, в том числе для использования в реальных боевых операциях», — пишут авторы материала.
В публикации также пишут, что Су-57 обеспечивает дальность поражения в 400 км, а это может позволить уничтожать самолеты врага в 2 раза дальше, по сравнению с F-35. Авторы также отмечают, что российский истребитель намного быстрее. 

Ранее сообщалось, что в России разработали высокоскоростной дрон-камикадзе «Тубус» для уничтожения артиллерии противника в глубине фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
Пятница 13: история суеверия самой «зловещей» даты, приметы

В Госдуме хотят создать группу для разработки мер ответственности для релокантов

Правило трёх нет: Психолог назвала способ решить проблемы в отношениях

#самолёты
#воздух
#ракеты
Читайте нас в
На всероссийском конкурсе в Коломне определят лучшего водителя трамвая
12 октября 2023, 22:44

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Лучшего водителя трамвая выявят в Коломне на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. Испытания пройдут 1-3 ноября, сообщается в сообществе городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Водителям трамваев предстоит проверить теоретические знания и продемонстрировать навыки на этапах «Вождение трамвая» и «Комфортное вождение».  

Конкурс проводит Минтранс России. Он направлен на совершенствование профессиональных знаний и мастерства водителей трамваев, популяризацию профессии и улучшение качества перевозок пассажиров. Его призовой фонд составит 500 тыс рублей. Подробности можно узнать на сайте.  

Коломна – единственный город в Московской области, где сохранилось трамвайное движение. В будни трамваи перевозят 65 тыс человек в день. Протяжённость коломенских трамвайный линий 43,7 км.
 
Читайте также:

Подмосковным перевозчикам предписали за неделю «переобуть» автобусы и такси

В подмосковном транспорте с начала года поймали более 18 тыс безбилетников

Подмосковный Минтранс предупредил водителей о сезонных опасностях на дорогах
#транспорт
#общественный транспорт
#трамвай
#коломна
#конкурс
#водитель
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
На конкурсе в Подмосковье выберут лучших управдомов
12 октября 2023, 22:36

Фото: МинЖКХ МО

В Подмосковье стартует пятый Московский областной конкурс на лучшего председателя совета многоквартирного дома. Они смогут рассказать о своих достижениях, поделиться лучшими практиками взаимодействия с управляющими организациями, сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Московской области.
В этом году в конкурсе представлены номинации «Лучшая практика взаимодействия с управляющей организацией»; «Мы соседи» и «Дом с положительным балансом».
 
Принять участие в конкурсе может любой председатель совета многоквартирного дома, находящегося в Подмосковье. Участник должен иметь российское гражданство и проживать в Московской области. 
Подать заявку на участие в конкурсе и изучить его требования можно на сайте.  
 
Конкурс будет проходить в два этапа. Заявки будут принимать до 3 декабря включительно. Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 1 млн рублей. Общее количество призовых мест – 13. 

Читайте также:

Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным

Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности

Аналитики назвали самые нелюбимые статьи расходов россиян


 
 
#минжкх мо
#конкурс
#управляющая компания
#коммуналка
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В Можайске открыли новое отделение БТИ Московской области
12 октября 2023, 22:24

Фото: БТИ МО

В центре Можайска торжественно открыли новое отделение Бюро технической информации. Об этом сообщили в пресс-службе БТИ Московской области.
Можайское отделение имеет хорошую транспортную доступность и комфортное расположение. Оно оснащено новым оборудованием и терминалом для оплаты услуг. Отделение предоставляет услугу «под ключ» на все виды кадастровых и геодезических работ. 
«БТИ Московской области постепенно переводит все услуги в электронный формат. Но мы помним и о гражданах, которые предпочитают получить консультацию специалистов вживую. Поэтому мы открываем отделения, имеющие хорошую транспортную доступность и комфортное расположение», – сказала гендиректор БТИ Московской области Елена Казимир.
Новое Можайское отделение БТИ Московской области находится по адресу: Можайск, Комсомольская площадь, дом 12.

Читайте также:

Компенсацию аренды жилья получили более 16 тыс подмосковных медиков

Государство оплатит газ: Путин расширяет список получателей льгот на газификацию

Депутат Бессараб назвала рост порога идентификации плательщика ЖКУ разумным
#елена казимир
#бти
#можайск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Жителям Подмосковья рассказали, какие дрова заготавливать на зиму
12 октября 2023, 21:55

Фото: Istockphoto / Bastian Weltjen

Лучшие дрова – это сухие дрова. Именно такие следует заготавливать на зиму. Просушка дров гораздо важнее вида происхождения древесины, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На дрова используют деревья нехвойных пород – берёзу, дуб, ольху и осину. Берёзовые дрова считаются лучшими и для печки, и для камина, и для бани. У них хорошая теплоотдача, равномерные тепло и жар, их легко разжечь. Сгорая, эти дрова выделяют мало угарного газа», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов
Однако, по его словам, из-за березового дёгтя в дымоходе и на стенках печи образуется много копоти и сажи. Тяга становится хуже, а вероятность пожара выше. 
 
Дубовые дрова долго горят, имеют хорошую теплоотдачу и мощный жар, образуют мягкий терпкий аромат. Однако на дрова годится далеко не любое дерево. Хорошо разгораются и дают отличное тепло только сухие дрова из дуба среднего возраста. Но найти их довольно сложно, отметил Баженов. 
 
Ольховые дрова быстро сохнут и сохраняют аромат более трёх лет. У них хорошие теплоотдача и жар, при горении они выделяют немного дыма и даже очищают дымоход от сажи. Вместе с тем такие дрова быстро сгорают, и их сложно разжечь.
 
Как напомнили в ведомстве, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Оформить его можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
 
Читайте также:

Площадь очага непарного шелкопряда в Московской области сократилась втрое

Водоплавающие птицы готовятся к перелёту из Подмосковья на зимовку

Ежи в лесах Подмосковья в ближайшее время впадут в зимнюю спячку
#олег баженов
#комлесхоз мо
#природа
#деревья
#зима
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
МО РФ: Российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе
12 октября 2023, 21:52

Фото: iStock/Anna_Anikina

С 19 сентября российские миротворцы свернули семь наблюдательных постов в Карабахе, сообщили в Минобороны РФ.
«Всего с 19 сентября 2023 года свернуты семь наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Аскеранском, Шушинском, Мартунинском и Мардакертском районах. При участии российских миротворцев продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения населенных пунктов Нагорного Карабаха», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

В российском ведомстве также подчеркнули, что нарушений режима прекращения огня в зоне российской ответственности допущено не было.

Напомним, Азербайджан 19 сентября после полудня по московскому времени объявил о начале в Карабахе «локальных антитеррористических мероприятий». 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, в соответствии с которым Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

Население НКР насчитывало примерно 147 тысяч жителей, более 90 процентов из которых были армянами. Однако, после эскалации конфликта, большая часть из них покинула Карабах и перебралась в Армению.

Читайте также: 

Пашинян: Если миротворцы покинут Карабах, то должны будут отправиться в Россию

«Чья бы корова мычала»: Путин ответил главе ЕС о предательстве армян Россией

МО: В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль
#президент
#указ
#население
#азербайджан
#нагорный карабах
#военные
#минобороны рф
#армения
Читайте нас в
Все объекты социальной сферы и здравоохранения Подмосковья получают тепло
12 октября 2023, 21:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области отопление включили на всех объектах социальной сферы и здравоохранения. Тепло также получают более 99% жилых домов, сообщил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В регионе завершают перевод отопительных систем на зимний режим работы. В ряде городских округов наблюдаются технические проблемы, но они оперативно решаются. Все силы специалистов брошены на их устранение, ведётся отладка отопительной системы. Уже сейчас тепло подаётся более чем в 99% жилых домов и на 100% социальных объектов», – сказал Самарин.
Как уточнили в подмосковном Минэнерго, для информирования населения о датах запуска отопления работает «Карта коммунальных услуг», которую с начала октября посетили более 733 тыс человек. На карте можно оформить «Обращение в администрацию». Оно будет рассмотрено, а ответ направлен в течение суток.

Читайте также:

Трубопровод в Кашире восстановили и готовят к подаче тепла

Ремонт трубопровода в Кашире планируют завершить вечером

В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00
 
#кашира
#тепло
#коммунальные службы
#жкх
#теплоснабжение
#александр самарин
#минэнерго мо
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Трубопровод в Кашире восстановили и готовят к подаче тепла
12 октября 2023, 21:31

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова

Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе в микрорайоне Кашира-2 завершены, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. Идёт подготовка к подаче тепла.
«Вместе с первым заместителем Сергеем Кирюхиным выехал в котельную и проверил её готовность к запуску. Сейчас все аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе завершены, идёт заполнение системы. После этого специалисты «Теплосети» проведут опрессовку и приступят к подаче теплоносителя», – написал Шувалов в своём телеграм-канале. 
Ранее он информировал о новой утечке на теплосетях в Кашире-2. Она была выявлена в ходе гидравлических испытаний рядом с местом аварийно-восстановительных работ, проводившихся накануне. 
 
Как уточнили в пресс-службе Минэнерго Московской области, без горячей воды и центрального отопления остались 175 жилых домов, 41 частный дом, четыре школы, восемь детсадов и два медучреждения. Ремонт проводят сотрудники МУП «Теплосеть». 

Читайте также:

Ремонт трубопровода в Кашире планируют завершить вечером

В микрорайоне Кашира-2 возобновят подачу тепла и ГВС 13 октября в 12:00

День Уголовного розыска в Кашире отметили турниром по мини-футболу


 
#михаил шувалов
#кашира
#тепло
#трубы
#теплоснабжение
#теплотрасса
#жкх
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью
12 октября 2023, 20:39

Фото: Минэкологии МО

12 октября вступили в силу поправки в федеральный закон, устанавливающие уголовную ответственность за сбор или повреждение некоторых видов охраняемых растений и грибов. В подмосковное Минэкологии начали обращаться граждане с просьбой разъяснить, за что именно грибникам грозит уголовная статья.
«Подмосковные любители «тихой охоты» могут не беспокоиться. Поправки касаются только двух краснокнижных видов, которые в нашем регионе не растут. Это женьшень, радиола розовая и гриб мацутакэ», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов
Однако он напомнил о запрете срывать занесённые в Красные книги России и Московской области грибы и растения. За это предусмотрено административное наказание. 
 
Распространённые виды для личных целей заготавливать можно, но перед их сбором грибов в министерстве посоветовали заглянуть в Красную Книгу». С подробной информацией о видах, включенных в Красную книгу Подмосковья, перейдя по ссылке
 
Читайте также:

В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу

Врач рассказала про гриб, который помогает в профилактике рака

Диетолог Гинзбург назвал грибы, замедляющие старение

 
 
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#растения
#грибы
#природа
#штрафы
#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Достижения.рф