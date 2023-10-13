Юрист Андрушкевич перечислил основные достоинства брачного договора

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Юрист Никита Андрушкевич заявил, что преимущества заключения брачного договора в том, что он позволяет мирно договориться о разделе имущества в случае развода.
Кроме этого, с помощью этого документа можно закрепить форму собственности для любого имущества, в том числе и приобретенного в будущем.
В беседе с «Дни.ру» специалист отметил, что брачный договор в принципе оспорим тогда, например, если суд признаёт его условия кабальными для одной из сторон или когда условия, из которых исходили супруги, существенно изменились в браке. В случае банкротства одного из супругов брачный договор также можно оспорить в суде.
Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате пособий по уходу за ребёнком до 1,5 лет в случае досрочного выхода на работу.
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В беседе с «Дни.ру» специалист отметил, что брачный договор в принципе оспорим тогда, например, если суд признаёт его условия кабальными для одной из сторон или когда условия, из которых исходили супруги, существенно изменились в браке. В случае банкротства одного из супругов брачный договор также можно оспорить в суде.
«Проект федерального закона устанавливает гарантии реализации права на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком работающим лицам, осуществляющим одновременно трудовую деятельность и уход за детьми в возрасте до 1,5 лет, согласно которым они смогут получать пособие в случае выхода на работу из декрета до достижения им возраста 1,5 лет», – приводит АГН «Москва» текст пояснительной записки.
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