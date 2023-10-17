Юрист Андрушкевич заявил о необходимости проверять недвижимость перед покупкой

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Юрист Никита Андрушкевич заявил, что перед покупкой недвижимости требуется полная её проверка для минимизации всех рисков и спасения от мошенничества.
Он отметил, что, в первую очередь, требуется договариваться с собственником, если речь идёт о покупке вторичного жилья, и ни в коем случае не передавать деньги через посредников. Как передают «Дни.ру», эксперт рекомендовал запрашивать выписки из ЕГРН, а также документы о семейном положении собственника (для того, чтобы убедиться, что нет претендентов на долю в квартире). Также нужно убедиться, что в жилье не зарегистрированы несовершеннолетние, а также, в том, что собственник является дееспособным.
Ранее сообщалось, что в районе Москвы Хорошево-Мневники строятся четыре дома для переселения по программе реновации.
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Ранее сообщалось, что в районе Москвы Хорошево-Мневники строятся четыре дома для переселения по программе реновации.
«Сегодня на территории района Хорошево-Мневники для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома площадью 62,2 тыс. кв. м. В проектировании находится два объекта жилой площадью 25 тыс. кв. м», – приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента Рафика Загрутдинова.
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Мелисса Тимофеева