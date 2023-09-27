Юрист Чугунян: За уничтожение редких грибов может грозить 10 лет тюрьмы

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В России с 12 октября вступит в действие новая статья УК РФ, направленная на борьбу с уничтожением и повреждением краснокнижных видов грибов и растений.
Юрист напомнила, что Кодекс об административных правонарушениях также предусматривает ответственность за подобные действия. Она уточнила, что квалификация преступления будет определяться в зависимости от степени экологического вреда, общественной опасности и степени вины. При этом к грибникам, вероятнее всего, вряд ли будет применяться уголовная ответственность, заключил Чугурян.
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