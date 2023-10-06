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Юрист Данилов рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам

Юрист Данилов: По новым правилам клиенты банка получат крупную компенсацию
06 октября 2023, 02:13
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Юрист Кирилл Данилов рассказал, что страховка банковских карт с октября покрывает риски от мошеннических списаний средств. Согласно новым правилам, клиент банка теперь может получить компенсацию, пишет «Прайм».
Отмечается, что минимальный размер страховой выплаты начал действовать с 1 октября текущего года.

«Новые требования Центробанка направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — цитирует агентство слова собеседника.


Страховщиков обязали выплачивать средства в срок не более 30 дней со дня получения заявления от потерпевшего.

По словам Данилова, если украденная с карты сумма не превышает 100 тыс. руб., то страховая возместит ущерб в полном объёме. В случаях когда украденная сумма больше, размер выплаты составит не менее 100 тыс. руб.

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Задержанный мужчина узнал в полицейском порномодель
06 октября 2023, 02:14

Фото: iStock/FOTOKITA

Сотрудница дорожной полиции в Миннеаполисе, США, оказалась в неловкой ситуации, когда остановила водителя, который оказался ее подписчиком на сайте для взрослых OnlyFans. Об этом сообщает New York Post.
Полиция Миннеаполиса начала внутреннее расследование в отношении этой сотрудницы, которая дополнительно работает порномоделью на платформе OnlyFans. Все началось, когда она случайно остановила одного из своих подписчиков для проверки документов. В настоящее время следователи выясняют, было ли нарушено внутреннее положение и правила службы для сотрудников полиции.

Водитель, которого остановили, рассказал журналистам, что ему потребовалось некоторое время, прежде чем он узнал в этой 35-летней полицейской ту самую даму, чьи откровенные фотографии и видео он просматривал в Интернете в течение пяти месяцев. Как только он осознал, с кем имеет дело, он отказался подчиняться.

«Я не хочу, чтобы она меня арестовывала. Ведь всего вчера я заплатил 29,9 доллара, чтобы посмотреть, как она и ее муж занимаются сексом. Я просто не могу уважать ее или район, в котором она работает», - заявил нарушитель.

В своем OnlyFans-аккаунте женщина описывает себя как «свободную духом неисправимую оптимистку, которая создает сексуальный контент, чтобы приносить удовольствие людям». Однако правила полиции Миннесоты запрещают сотрудникам заниматься внеслужебной деятельностью, которая несовместима с их служебными обязанностями, включая работу в «заведениях для взрослых, где люди выступают обнаженными или полуобнаженными». По словам пресс-секретаря мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, «если речь идет о обнаженных фотографиях, доступных по платной подписке, мэр не видит в этом проблемы».

Шеф полиции Миннеаполиса Брайен О’Хара лично участвует в расследовании нарушения внутренних правил службы. Ему предстоит принять решение о дальнейшей службе женщины в полиции.

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Назван способ получения пособия от работодателя при выходе на пенсию
Юрист Виноградов заявил, что уволиться на пенсию можно без отработки двух недель
06 октября 2023, 01:40

Фото: istock / Denis Vostrikov

Работающие граждане в России, которые выходят на пенсию по старости, имеют право подать заявление на увольнение в любое время. Однако важно следовать правильной процедуре, отметил юрист Вадим Виноградовав интервью агентству «Прайм».
В соответствии со статьей 80 Трудового Кодекса, работники, достигшие пенсионного возраста, могут подавать заявление о своем увольнении без необходимости отработки двух недель, пояснил специалист.

Юрист подчеркнул, что в этом случае работодатель не имеет права требовать предъявления пенсионного удостоверения. Он также отметил, что некоторые предприятия могут предложить своим сотрудникам пенсионного возраста перейти на срочный трудовой договор, но никто не имеет права вынуждать их заключать такой документ.

В случае несогласия с продолжением трудовых отношений, работодатель может использовать другой способ — увольнение по причине сокращения штата. В этом случае сотруднику полагается выходное пособие в размере среднемесячного заработка, пояснил юрист.

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#работодатель
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Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали на аукционе
Неизвестная редакция рукописи песни Высоцкого ушла с молотка за 260 тысяч рублей
06 октября 2023, 01:21

Фото: iStock/AndreyPopov

Рукопись неизвестной версии песни «В холода» Владимира Высоцкого была продана на онлайн-аукционе в четверг за 260 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».
На том же аукционе были выставлены также редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты и исторические документы. Среди них было представлено редкое петровское издание работы Иоганна Бухнера под названием «Учение и практика артиллерии или Внятное описание», которое было продано за 950 тысяч рублей.

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На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ
Cтрана.ua: На Украине призвали всех мужчин быть готовыми к призыву в ВСУ
06 октября 2023, 00:53

Спикер Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что на Украине каждый мужчина должен быть готов к участию в боевых действиях. Об этом пишет Телеграм-канал «Cтрана.ua».
«Если говорить о «всех» как обо всем населении Украины, то вряд ли. Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — цитирует издание слова Истомина.

На Украине всеобщая мобилизация была продлена уже несколько раз. Украинские власти прикладывают все усилия, чтобы мужчинам призывного возраста не удавалось выезжать за рубеж и уклоняться от службы.

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#солдат
#украина
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Какой праздник 6 октября: памятные даты, традиции
06 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/puflic_senior

День создания первого смайлика, профессиональный праздник работников страховых компаний и торжество, посвященное мученице Ираиде. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще праздники пришлись на 6 октября и кто отмечает именины.

День российского страховщика

 
Профессиональный праздник шестого октября отмечают сотрудники страховых компаний. Поздравлять стоит страховщиков, оценщиков, студентов и преподавателей профильных учебных заведений.

Всемирный день улыбки


                                                                                                                 Фото: iStock/puflic_senior

История возникновения праздника связана с созданием первого в мире смайлика. Во второй половине 20-го века американскому художнику заказали нарисовать визитную карточку для страховой компании. Именно на визитке художник изобразил знакомый смайлик в виде круглой мордочки с улыбкой. В этот день стоит улыбаться друг другу, делиться хорошим настроением и отправлять весёлые смайлики.  

Праздник пледа


Родиной пледов считается Шотландия. Изделия из шерсти помогали переживать суровые зимы в холодной стране. В наши дни пледы стали незаменимым атрибутом уюта. В эти дни принято укрываться любимыми пледами и вспоминать о теплых вещах, для которых постепенно приходит пора.


Всемирный день таблицы умножения


Этот праздник посвящен знаменитой таблице, созданной древнегреческим математиком Пифагором. Интересный факт: старейшая таблица умножения обнаружена в Древнем Вавилоне и имеет возраст примерно 4 000 лет. 

Всемирный день охраны мест обитаний


Торжество учреждено в 1979 году во время конференции в Берне. Страны-участницы ООН отмечают это событие ежегодно. Праздник посвящен природе и призван напомнить людям о важности здоровой окружающей среды. Человечество создает заводы, фермы, возводит города, пользуется транспортом. Все это затрагивает ранее нетронутые территории, причиняя вред окружающей среде. В этот день принято задумываться о последствиях, которые могут наступить при уничтожении растений и животных.

День барсука 

 

                                                                                                                 Фото: iStock/Salinger

Шестого октября отмечается День барсука. Несмотря на миловидность зверька, он вполне может дать отпор и легко поддается провокациям. Барсуки играют важную роль в экосистеме. Зоозащитники в этот день призывают не забывать о значимости животных, рассказывают общественности об образе жизни барсуков.
  

День Ираиды спорной

 
Согласно преданиям, в этот день приходят холода, которые продлятся до Рождества. Торжество установлено в честь мученицы Ираиды. Однажды она пришла к источнику за водой и увидела корабль, на котором плыли окованные цепями верующие христиане. Святая дева пожелала отправиться с ними. На корабле Ираида крестилась и получила имя Раиса. По прибытии в Египет, мученицу первую подвергли пыткам и казнили.
 
В этот день на Руси было принято гадать. Те, у кого были проблемы с финансами приходили на место слияния двух рек. В одинаковые кувшины набиралась вода, после чего ее несли домой и наблюдали. Если вода, набранная из полноводной реки, начнет испаряться быстрее, то неурядицы будут продолжаться.
 
Именины: Ираида, Раиса, Иван, Николай, Ян, Петр

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#оон
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Педагог Сергиево-Посадской школы стала призёром конкурса «Учитель-дефектолог России»
05 октября 2023, 22:52

Фото: Минобразования МО

Учитель Сергиево-Посадской школы №7 Валентина Галкина стала бронзовым призёром Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России 2023». Она отличилась в номинации «Дефектолог года», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
5 октября, в Международный день учителя, были подведены итоги федерального конкурса. В нём участвовали представители 75 регионов, включая новые. Финал проходил в Москве с 3 по 5 октября.
 
Ранее Галкина уже принимала участие в конкурсах профессионального мастерства. В 2017 году она стала победительницей муниципального конкурса «Самый классный классный руководитель».

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#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
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Более 20 тыс жителей Подмосковья записали животных к ветеринару онлайн
05 октября 2023, 22:35

Фото: Минсельхозпрод МО

С начала года электронной услугой записи питомца к ветеринару воспользовались уже более 20 тыс жителей региона. Об этом информировали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Общий поток посетителей клиник Госветслужбы Подмосковья составил почти 82 тыся человек. 24,5% из них записались в клинику онлайн, через региональный портал госуслуг», – уточнили в ведомстве. 
Услуга по записи к ветеринару действует с 1 сентября прошлого года в 24 государственных ветеринарных клиниках Московской области. Популярнее всего среди хозяев домашних животных – запись на приём, вакцинация, стерилизация или кастрация животного.
 
Записать питомца к ветеринару можно через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА. Затем в поиске необходимо ввести «Запись к ветеринару» и заполнить пункты формы. Информация о записи поступит на указанный контактный номер телефона или электронную почту.
 
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#московская область
#подмосковье
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Жителям Подмосковья раскрыли пользу лягушек для человека и природы
05 октября 2023, 22:20

Фото: Комлесхоз МО

Обитающие в Подмосковье лягушки могут служить индикаторами чистоты воды, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там рассказали о пользе этих земноводных.
«Лягушки живут в чистой воде, без примесей, тяжёлых металлов и других загрязнителей. Увидели лягушку или услышали её кваканье – можете смело купаться или ловить рыбу. Головастики питаются водорослями. Это не даёт им разрастаться, что нормализует количество органики в водоёме, препятствует гниению и ухудшению качества воды», – отметили в ведомстве. 
Кроме того, лягушки встроены в пищевые цепочки – нагуливают собственную биомассу на беспозвоночных, а сами становятся едой для рыб и птиц. 
 
И самое главное, подчеркнули в Комлесхозе, – более эффективных истребителей комаров и других насекомых мало. 

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#комлесхоз мо
#природа
#московская область
#подмосковье
#фауна
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Глава Дубны Тихомиров наградил Почётных работников образования России
05 октября 2023, 21:53

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров вручил награды преподавателям, удостоенным звания «Почётный работник сферы образования Российской Федерации», победителям и призёрам конкурсов профессионального мастерства. Руководители образовательных учреждений наукограда, лучшие педагоги и воспитатели отмечены почётными грамотами и благодарностями Минпросвещения России, Минобразования Московской области, главы городского округа Дубна и Совета депутатов, благодарственными письмами Госдумы.
«Праздники, посвящённые Международному дню учителя, в Дубне проходят в торжественной обстановке и одновременно – в очень трогательной атмосфере. В этом году традиционно прозвучали тёплые слова признательности в адрес ветеранов-наставников и всех представителей этой благородной профессии за неустанный труд и душевную щедрость, верность учительскому долгу», – написал Тихомиров в своём телеграм-канале.
Он отметил, что в школы приходят молодые учителя и продолжают славные традиции, заложенные их предшественниками. Также Тихомиров напомнил, что педагогическое сообщество наукограда находится на лидерских позициях. Об этом говорят успехи ребят на олимпиадах, конкурсах, фестивалях, высокие баллы на ЕГЭ и результаты поступления в вузы.  

Он пообещал вместе с коллегами – сотрудниками городской администрации, при поддержке правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьёва будем и дальше прилагать все усилия, чтобы педагоги работали в комфортных условиях.

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