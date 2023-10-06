Юрист Данилов рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам

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Юрист Кирилл Данилов рассказал, что страховка банковских карт с октября покрывает риски от мошеннических списаний средств. Согласно новым правилам, клиент банка теперь может получить компенсацию, пишет «Прайм».
Отмечается, что минимальный размер страховой выплаты начал действовать с 1 октября текущего года.
Страховщиков обязали выплачивать средства в срок не более 30 дней со дня получения заявления от потерпевшего.
По словам Данилова, если украденная с карты сумма не превышает 100 тыс. руб., то страховая возместит ущерб в полном объёме. В случаях когда украденная сумма больше, размер выплаты составит не менее 100 тыс. руб.
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«Новые требования Центробанка направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок выплаты возмещения. Кроме того, установлен минимум возмещения, на который может претендовать клиент», — цитирует агентство слова собеседника.
По словам Данилова, если украденная с карты сумма не превышает 100 тыс. руб., то страховая возместит ущерб в полном объёме. В случаях когда украденная сумма больше, размер выплаты составит не менее 100 тыс. руб.
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Диана Аванесян