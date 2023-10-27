Юрист Гусятников объяснил, как мошенники крадут деньги с банковских вкладов

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Юрист Пётр Гусятников предупредил, что мошенники могут украсть деньги не только со счёта, но и с банковского вклада. Об этом пишет «Прайм».
Кроме того, чтобы снять деньги с вклада мошенники могут подделать паспорт или доверенность вкладчика, добавил Гусятников.
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