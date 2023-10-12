Юрист объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Юрист Пётр Гусятников заявил, что клиенты банков могут оказаться втянутыми мошенниками в преступную схему с помощью якобы ошибочных переводов и рассказал, как следует поступить, если на карту пришли деньги от незнакомца. Об этом пишет «Прайм».