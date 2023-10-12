Юрист объяснил, что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Фото: iStock/StockerThings
Юрист Пётр Гусятников заявил, что клиенты банков могут оказаться втянутыми мошенниками в преступную схему с помощью якобы ошибочных переводов и рассказал, как следует поступить, если на карту пришли деньги от незнакомца. Об этом пишет «Прайм».
«Если после перевода вам неожиданно позвонили, сказали, что ошиблись, и попросили перечислить средства, но уже на другой счет или номер телефона, делать этого не стоит. Вы можете оказаться соучастником мошеннических схем», — цитирует агентство слова собеседника.
Гусятников отметил, что злоумышленники переводят деньги на счёт жертвы «по ошибке», а затем под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам, запутывая таким образом цепочку переводов.
О неизвестном переводе следует сообщить в свой банк, после чего написать заявление на возврат ошибочно зачисленных средств.
Читайте также:
В России начали штрафовать за сбор грибов, занесенных в Красную книгу
Wildberries ввёл комиссию за оплату с карт Visa и Mastercard
В России введут единые правила для тарифов на парковку
Диана Аванесян