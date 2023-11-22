Юрист Гусятников предупредил, когда банк может не отдавать деньги вкладчику

Фото: istockphoto/undefined undefined
У банков есть три законных основания на то, чтобы не отдавать вкладчику деньги.
Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Читайте также:
Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний
Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение случится в 2025 году
- арест на счет, который наложили приставы. Зачастую это связана с долгами вкладчика. В этой ситуации банк ничего не решает: он исполняет решение суда.
- попытка получить деньги по недействительному паспорту. Россияне должны менять паспорт в 20 и 45 лет. Если это не сделать вовремя, то банк может отказать в выдаче средств до тех пор, пока документ не поменяют.
- подозрение в отмывании денег.
«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может всё, что угодно», — объясняет юрист Петр Гусятников.Доказать легальность происхождения денег можно, если предоставить справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, а также выписки из другого банка о переводе средств и иные документы.
Читайте также:
Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний
Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции
Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение случится в 2025 году
Мария Фирсова