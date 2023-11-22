Радио1
Главная / Новости / Общество/ Юрист Гусятников предупредил, когда банк может не отдавать деньги вкладчику

Юрист Гусятников предупредил, когда банк может не отдавать деньги вкладчику

22 ноября 2023, 09:14
Фото: istockphoto/undefined undefined

Фото: istockphoto/undefined undefined

У банков есть три законных основания на то, чтобы не отдавать вкладчику деньги.
Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

  1. арест на счет, который наложили приставы. Зачастую это связана с долгами вкладчика. В этой ситуации банк ничего не решает: он исполняет решение суда.
  2. попытка получить деньги по недействительному паспорту. Россияне должны менять паспорт в 20 и 45 лет. Если это не сделать вовремя, то банк может отказать в выдаче средств до тех пор, пока документ не поменяют.
  3. подозрение в отмывании денег.

«Критерии, по которым банк может начать подозревать вас в легализации незаконных доходов, перечислены в самом законе, но они настолько размыты, что подойти сюда может всё, что угодно», — объясняет юрист Петр Гусятников.
Доказать легальность происхождения денег можно, если предоставить справку 2НДФЛ, договор купли-продажи недвижимости, а также выписки из другого банка о переводе средств и иные документы.

Читайте также:

Правительство планирует ужесточить контроль за зарубежными операциями компаний

Силуанов назвал меры для предотвращения разгона инфляции

Переход на упрощенные вычеты за лечение и обучение случится в 2025 году
#банк
#банки
#деньги
#вклады
#юрист
Читайте нас в
Проблемы обеспечения льготников бесплатными лекарствами обсудили на всероссийском конгрессе
22 ноября 2023, 10:37

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Проблемы получения бесплатных лекарств для льготников обсудили на XVII Всероссийском конгрессе «Право на лекарство». В нём принял участие представитель аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Сергей Олейник, сообщили в пресс-службе аппарата.
Мероприятие организовала «Лига пациентов». Большое внимание на нём было уделено оценке доступности лекарственных препаратов.
«Несмотря на то, что обращений в сфере права на охрану здоровья и медицинскую помощь после пандемийного года снизилось в несколько раз, тема здоровья всегда в приоритете. В текущем году от жителей поступило 135 таких обращений. Девять из них – по вопросам лекарственного обеспечения», – рассказала подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская
Участники конгресса поддержали активность экспертного сообщества Межпарламентской ассамблеи СНГ по разработке закона «О лекарственном обеспечении в странах-участниках СНГ». Так, в Киргизии создана государственная система централизации лекарственных закупок для обеспечения пациентов. Это помогло всего за полгода снизить цены на некоторые лекарственные средства в два – три раза.

Читайте также:

Фаевская обсудила на правозащитной конференции безопасность в интернет-пространстве

В Подмосковье провели лекции по правовой грамотности детей

Омбудсмен Фаевская проверила доступную среду в Красногорске



 
#лекарства
#ирина фаевская
#омбудсмен
#правозащита
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Мишонова оценила условия проживания беженцев из Газы в Подмосковье
22 ноября 2023, 10:21

Фото: телеграм-канал Ксении Мишоновой

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова заехала в пункт временного размещения беженцев из сектора Газа в Подмосковье и проверила условия их содержания. Об этом рассказал сама детский омбудсмен.
«Подмосковье снова оказалось одним из первых регионов - приняло наших соотечественников из зоны военного конфликта в двух пунктах временного размещения. Для нас это очередной вызов. Но мы люди опытные, все алгоритмы отработаны на беженцах из ДНР и ЛНР, которых мы принимали полтора года назад. Теперь, думаю, всё будет проще», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.  
Она добавила, что у беженцев – такие проблемы, как оформление документов, интеграция, работа и изучение русского языка. Поэтому сейчас первоочередная задача – поиск учителей русского языка. 
«Все дети хотят учиться. Нам нужно интегрировать их в процесс обучения с наименьшим стрессом. Для этого необходимо повысить уровень их русского языка, чтобы они могли свободно осваивать программу. Вторая задача – содействие в получении документов», – отметила омбудсмен.  
Она отметила, что в целом настрой у людей бодрый. Они счастливы и благодарны за помощь.

Читайте также:

ХАМАС и Израиль пришли к соглашению по возвращению заложников

Правительство Израиля одобрило сделку по освобождению заложников

Сделка Израиля и ХАМАС по освобождению заложников может начаться уже 23 ноября
 
#ксения мишонова
#дети
#беженцы
#эвакуация
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Российские автодилеры подали в суд на Renault
22 ноября 2023, 08:44

Фото: istockphoto/Marina113

Дилерские холдинги – РТДС и «БН-моторс» подали иски в арбитражные суды против Renault после ухода французской компании с рынка РФ в 2022 году.
«Ведомости» сообщают, что общая сумма исков составляет 760 млн рублей. Renault прекратила деятельность в России в марте прошлого года. Во второй половине мая Минпромторг сообщил, что российские активы группы Renault отошли в госсобственность. Ценные бумаги завода «Рено Россия» получила Москва, доля Renault в «АвтоВАЗе» досталась институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу). 

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что передача активов автопроизводителя стране оформлена как «сделка за рубль» с правом на обратный выкуп. Чистый убыток Renault равнялся €2,3 млрд.

В мае этого года российские автодилеры попросили французскую корпорацию компенсировать убытки, а именно 8,5 млрд рублей, из-за ухода бренда с рынка. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо на имя президента автоконцерна Жан-Доминика Сенара.

Читайте также:

В РСА прогнозируют возвращение 90-х из-за отмены подтверждения ОСАГО

Автоэксперт Кондрашов перечислил признаки подготовки к угону авто

Автоэксперт Сажин: Цены на авто снизятся, когда запчасти будут делать в РФ
#автомобили
#суд
#автомобилисты
#автомобиль
#машины
Читайте нас в
Песков назвал жизнь летчика-предателя Беленко лишенной счастья
Песков: Умерший в США летчик-предатель Беленко вряд ли прожил счастливую жизнь
22 ноября 2023, 08:37

Фото: Сайт Кремля

Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, который угнал в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вряд ли он прожил счастливую жизнь. Предатель никогда не может прожить счастливую жизнь», — выразил мнение Песков.
Он добавил, что предательство всегда является самым большим несчастьем для человека.

Ранее американское издание The New York Times сообщило, что Беленко скончался 24 сентября в возрасте 76 лет в доме для пожилых людей в штате Иллинойс. 

Виктор Беленко 6 сентября 1976 года перелетел в Японию на перехватчике МиГ-25П и передал иностранным спецслужбам воздушное судно с большим количеством секретной на тот момент аппаратуры. Получил политическое убежище в Штатах, а позже — гражданство США. После предательства Беленко также сменил фамилию на Шмидт. 

Ранее Дмитрий Песков охарактеризовал состояние российской экономики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 

Путин заявил, что Россия – страна возможностей для молодёжи

Жителей Московской области предупредили об опасности первого льда

Кравцов раскрыл планы перевода школ на дистанционное обучение из-за COVID-19
#гражданство
#сша
#лётчик
#жизнь
#мнение
#дмитрий песков
#рф
Читайте нас в
Шахтерка стала порномоделью и бросила парня за отказ сниматься вместе с ней
22 ноября 2023, 08:33

Фото: istockphoto/Asian

Австралийка рассталась с парнем после отказа сниматься с ней в порно.
Daily Star пишет, что 24-летняя Кензи Гривз родом из Новой Зеландии, потом она переехала в Австралию, где устроилась работать на шахту вахтовым методом. Чтобы заработать, девушка начала снимать контент для взрослых на OnlyFans. Довольно быстро она набрала 30 тысяч подписчиков решила бросить шахтерское дело. 

«Я сейчас одна. Недавно я рассталась с парнем, потому что ему не нравилась моя работа на OnlyFans, и он не стал сниматься вместе со мной. С другими я сотрудничать не могла, а ему было невозможно быть со мной», — сказала Кензи Гривз. 
Но Гривз не планирует бросать съемки ради мужчины. Она решила дождаться избранника, который поймёт индустрию, в которой она работает,  или будет готов работать вместе. Сейчас, по словам девушки, она зарабатывает достаточно, чтобы спокойно заниматься тем, что нравится, не испытывая стресса. 

«Сейчас я откладываю, чтобы отправиться путешествовать в следующем году. Я не шмоточница и не трачусь на дорогие вещи», — сказала она.
Читайте также:

Учительницу посадили в тюрьму за секс с учеником в течение нескольких лет

Священнослужительница хотела показать мастер-класс по БДСМ студентам

Учительница занималась сексом с 15-летним школьником и смогла избежать тюрьмы
#секс
#отношения
#работа
#женщины
#карьера
Читайте нас в
Учительницу посадили в тюрьму за секс с учеником в течение нескольких лет
22 ноября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/kieferpix

В США арестована учительница из штата Нью-Джерси. Она несколько лет занималась сексом со школьником.
WKXW сообщает, что в октябре отдел полиции округа Сомерсет  получил электронное письмо без подписи. Там утверждалось, что 38-летняя учительница старшей школы Лидия Пинто нескольких лет насиловала школьника. Из письма следовало, что роман между учительницей и подростком начался, когда ему было 14 лет. Отношения закончились только после того, как парень окончил учебное заведение.

В полиции не назвали пол и возраст пострадавшего, уточнив, что «в данный момент он является взрослым». Пострадавший дал показания, которые послужили основанием для ареста Пинто. Педагог преподавала в школе боро Раритан, где проживает её бывший ученик. 

Экс-учительнице предъявлено обвинение в сексуальном насилии над малолетним при отягчающих обстоятельствах. Женщина в тюрьме округа Сомерсет с 8 ноября.

Читайте также:

Учительница и школьник занялись сексом на парковке пиццерии

Священнослужительница хотела показать мастер-класс по БДСМ студентам

Учительница занималась сексом с 15-летним школьником и смогла избежать тюрьмы
#секс
#отношения
#учитель
#ученики
#школа
Читайте нас в
Daily Mail: Учёные в Великобритании намерены через пять лет воссоздать мамонтов
22 ноября 2023, 05:45

Фото: iStock/Daniel_Escridge

Биотехнологическая и генно-инженерная компания Colossal Biosciences уже через пять лет, к 2028 году, планирует воссоздать детёныша мамонтов, вымерших, как известно, около 4 тысяч лет назад. Об этоm сообщает британское издание Daily Mail.
Эксперты собираются восстановить геном мамонта из найденных ранее образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов — их геномы совпадают с мамонтовыми на 99,6%. Учёные собираются подсаживать эмбрионы доисторических животных к суррогатным матерям — индийским и тайским слонихам.

Colossal Biosciences  также ищет государства, которые согласятся выпустить мамонтов на своих территориях. Планируется, что новая популяция будет жить в тундре, а ее пищевое поведение будет способствовать сохранению вечной мерзлоты, тем самым оказывая позитивный экологический эффект.

Читайте также:

В Нижегородской области восьмилетняя девочка обнаружила кости мамонта

В Зарайске во время благоустройства нашли бивни мамонта возрастом 23 тыс лет

На Зарайской стоянке археологи нашли череп мамонта с кладом внутри
#животные
#великобритания
#ученые
Читайте нас в
В Екатеринбурге состоящих на учёте в полиции людей отправляют на спецоперацию
E1.ru: Уральские дебоширы, стоящие на учёте в полиции, идут участвовать в СВО
22 ноября 2023, 05:22

Фото: iStock/EhayDy

Жителям Екатеринбурга, которые состоят на учете в органах полиции, предлагают подписать контракт с военными и отправиться в зону спецоперации. В этом случае они будут сняты с учета в полиции. Об этом городскому порталу E1.ru рассказал замначальника МВД Екатеринбурга Андрей Ершов.
«Лица, которые состоят на профилактическом учете как ранее судимые, получают разъяснения, что их снимут с учета, если они подпишут контракт с военными. Хочет [заключить договор с Минобороны], пожалуйста, это его право. Если он сделает это, то юридически будет несудимый и отправится защищать Родину. А на учет к нам попадают по разным категориям: за разбой, за наркотики, за кражу и так далее», — отметил полицейский.

Подписать контракт и отправиться на СВО предлагают должникам и судебные приставы. Так, новосибирское издание NGS24 сообщало, что Федеральная служба судебных приставов РФ начала массово рассылать должникам письма, в которых предлагают записываться добровольцами на СВО, чтобы заработать там деньги для оплаты задолженностей.

В красноярском региональном управлении ФССП соответствующий журналистский вопрос не проигнорировали, однако напомнили, что в случае участия должника в боевых действиях в составе российской армии взыскание его задолженностей приостанавливается.

Читайте также:

NGS24: ФССП призывает должников записаться на СВО, чтобы найти деньги для уплаты

Медведев назвал число россиян, которые заключили контракт с Минобороны РФ

Добровольцы СВО раскрыли свою главную мотивацию
#полиция
#сво
#мвд
#екатеринбург
#дебошир
#учёт
Читайте нас в
Венгрия стала самой популярной страной для покупки жилья россиянами
22 ноября 2023, 01:42

Фото: iStock/MarinaLitvinova

Самой популярной для покупки жилья страной среди россиян в 2023 году стала Венгрия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные директора департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной.
«В прошлом году самыми популярными были Турция и ОАЭ, потому что эти страны позволяли без проблем перевести денежные средства, купить недвижимость и давали миграционный статус. Кипр также лоялен к России», — рассказала Ларина, добавив, что в нынешнем году топ-3 стран для покупки зарубежной недвижимости выглядит так: Венгрия, Кипр, Турция.

Лидерство Венгрии специалист объяснила наличием в этой стране программы по получению вида на жительство (ВНЖ), срок оформления которой составляет всего два месяца. После этого инвестор в течение полугода должен купить недвижимость стоимостью не менее €250 тыс.

Популярностью среди наших граждан пользуются также Индонезия и Греция. Жильё в этих странах покупают обычно для получения вида на жительство и гражданства (61% заявок). Примерно 20% россиян инвестируют в зарубежную недвижимость, 17% приобретают её для проживания. Только 2% совмещают две эти цели.

Что касается прежних лидеров рейтинга, то спрос на недвижимость в Турции стремительно упал после сильного землетрясения, а число запросов на покупку жилья в ОАЭ сильно снизилось летом.

Читайте также:

Россияне начали скупать жилье в двух странах

Россияне заключили рекордное количество сделок с недвижимостью в Испании

Bloomberg сообщил о конце российского «бума» на недвижимость в Дубае
#венгрия
#недвижимость
#жильё
#россияне
#покупка
Читайте нас в
Достижения.рф