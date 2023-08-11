Юрист Хаминский призвал усилить контроль за самокатчиками и велосипедистами

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Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения.
Кроме этого, он предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.
Специалист также акцентировал внимание на том, что ещё одной весомой проблемой является то, что велосипедисты и самокатчики не знают правил дорожного движения.
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«Да, теперь есть понятие СИМ — средство индивидуальной мобильности на одном или двух колесах на электрической тяге. Для СИМ теперь одни правила, для велосипедов — совсем другие. Хотя технические характеристики у них схожи. А кто страдает в первую очередь? Правильно, пешеходы», — прокомментировал проблему в беседе с Общественной Службой Новостей Хаминский.
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Мелисса Тимофеева