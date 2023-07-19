Юрист Хаминский назвал новые правила безопасности в интернете

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Чтобы обезопасить свои данные в телефоне, необходимо соблюдать хотя бы минимальные требования к поведению в сети. Основными опасностями от интернет-мошенников, по мнению Хаминского, является заражение устройства хакерским программным обеспечением. Обычно это происходит с помощью ссылок, которые появляются под видом рекламы. Помимо этого, особую опасность для пользователей смартфонов, представляет общественный Wi-Fi.
Напомним, мошенники начали массово изготавливать фэйковые фотографии банковских карт. О совершенствовании способов обмана граждан сообщают сотрудники кредитных организаций. Директор РИЦ НТИ SafeNet (Сэйфнэт) Вадим Куракин рассказал RT, что этот вид мошенничества хоть и кажется новым, однако он сущесвтует уже давно.
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