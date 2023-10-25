Юрист Канов предупредил о новых видах мошенничества с участием детей

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Мошенники пишут человеку, что его ребенок победил в конкурсе.
Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Алексей Канов.
Появилась ещё одна схема обмана, когда пользователи мессенджера получают от якобы знакомых сообщение: «Привет! Прошу прощения, что отвлекаю. Проголосуй пожалуйста за мою дочку/сына/племянницу. Это конкурс в их школе, победителю поездка в детский лагерь, мы очень хотим». В сообщении указана ссылка на сайт с «голосованием». Гражданин переходит по ней и даёт преступнику доступ к своей учетной записи.
Ещё одна схема связана со звонком от оператора мобильной связи.
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«От лица известных блогеров детям пишут в мессенджер, якобы ребенок стал победителем его конкурса. Потом просят совершить действия с телефона мамы для получения приза. Дети сообщают пароль и данные родителей преступникам. Деньги списывают», — рассказывает Алексей Канов.
Ещё одна схема связана со звонком от оператора мобильной связи.
«Звонят с обычного сотового номера, представляются сотрудниками вашей сотовой связи. Говорят, что у пользователя сегодня заканчивается договор пользования данным номером. И предлагают продлить срок действия договора на год или бессрочно»,- рассказывает юрист.Мошенник отправляет код, который нужно сообщить для продления договора. Но делать этого не нужно, таким образом человек предоставит доступ к своим данным. Любые договоры рекомендуется самостоятельно продлевать в офисе.
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Мария Фирсова