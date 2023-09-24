Юрист Кофанов рассказал, что при увольнении могут удержать 20% зарплаты

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Работодатель по закону имеет право удержать до 20% от зарплаты сотрудника, решившего уволиться.
Ura.ru, ссылаясь на юриста по трудовому праву Дмитрия Кофанова, пишет, что часть зарплаты могут удержать, если сотрудник увольняется до конца года и уже получил отпускные (статья 137 Трудового кодекса РФ).
При этом работодатель не сможет по закону удержать более 20% от средней заработной платы. Правда, при согласии работника возможны удержания любых сумм.
Также работодатель может не выплачивать все причитающиеся сотруднику при увольнении деньги, в случае если тот уже брал аванс. Это касается тех случаев, когда сотрудник попросил выдать часть суммы заранее, а не в положенные сроки, и снова не более 20%.
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«При увольнении через полгода, если он отгулял отпуск в полноте 28 календарных дней, теоретически у него могут удержать оставшиеся дни», —сказал Дмитрий Кофанов.
Также работодатель может не выплачивать все причитающиеся сотруднику при увольнении деньги, в случае если тот уже брал аванс. Это касается тех случаев, когда сотрудник попросил выдать часть суммы заранее, а не в положенные сроки, и снова не более 20%.
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Мария Фирсова