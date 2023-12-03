Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снег с соседских участков

В Наро-Фоминске проходит молодёжный форум «МЫ — Россия», который собрал около 500 человек со всего региона, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.