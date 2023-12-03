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Юрист Колотович предупредила россиян о штрафе за забор снег с соседских участков

03 декабря 2023, 08:20
Фото: istockphoto/Zvozdochka

Фото: istockphoto/Zvozdochka

Адвокат Надежда Колотович рассказала, что привычка сбрасывать излишки снега на соседский участок или забирать его у соседей может грозить проблемами с законом.
Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм». По словам Колотович, садоводы зачастую используют снег, чтобы укутать посадки, поэтому могут взять его, к примеру, у соседей. Ответственность за данное действие не предусмотрена, но пребывание на чужом участке без разрешения владельцев грозит штрафом в 500 рублей.

«А если в ходе такой вылазки был причинен ущерб — сломан забор, повреждены кустарники, сумма штрафа вырастет», — предупреждает эксперт.


По словам Колотович, переброска снега со своего участка на соседний считается самоуправством. По статье 19.1 КОАП, за такие действия нарушитель может получить предупреждение или штраф от 100 до 300 рублей.

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3 декабря — День юриста в России: что подарить, как поздравлять
03 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Специалисты в области права отметят свой профессиональный праздник 3 декабря. О том, как поздравлять юристов, когда появилась профессия и какие традиции существуют, расскажет редакция «Радио 1».

День юриста 2023: история праздника


Зародилась профессия юриста еще в Древнем Риме. Тогда разрешением споров и судебной деятельностью занимались «патроны». Законы были основаны на заповедях, за нарушение которых следовало суровое наказание. В Древней Руси юридической деятельностью занимались «динники». Они относились к числу представителей власти и были наделены правом наложения штрафов и вынесения судебных решений.

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Правовая система развивалась и вскоре появились суды, прокуроры и адвокаты.  

Дата торжества была выбрана не случайна. 3 декабря 1864 года императором Александром II был подписан свод судебных уставов. Именно эти нормы стали основой судебной реформы. Официально праздник был учрежден указом президента России Владимиром Путиным в 2008 году во время съезда Ассоциации юристов России.


День юриста в 2023 году: как отмечают


Поздравлять в этот день стоит всех причастных к юридической сфере. Кроме действующих прокуроров, судей, адвокатов, юрисконсультов и правозащитников, отмечают профессиональное торжество также студенты, выпускники юридических факультетов и преподавательский состав.

Празднования проходят по всей стране. В трудовых коллективах организуются торжественные мероприятия, проводятся корпоративы.  

День юриста в 2023 году: традиции


Традиционно в День юриста лучшим сотрудникам присваивается премия – «Юрист года». Это высшая юридическая награда, которая вручается ежегодно Ассоциацией юристов России.

Интересный факт: первым обладателем награды стал один из разработчиков Конституции и Гражданского кодекса РФ – Сергей Алексеев.

Третьего декабря с профессиональным праздником юристов всей России поздравляет президент страны Владимир Путин. В поздравительной речи глава государства обращает внимание на важность профессии, представители которой, выполняют сложные задачи по противодействию коррупции, борьбе с преступностью и повышению правовой культуры среди населения.


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Что подарить на День юриста


Подарить юристу можно те сувениры и предметы, которые пригодятся ему в профессиональной деятельности. Особое предпочтение можно отдать юридической литературе, книгам по праву, кодексам. Изменения в законодательстве происходят регулярно, поэтому важно обратить внимание на актуальность сведений.

Хорошим подарком станут качественные блокноты, ежедневники, календари. Кожаный портфель, папка для документов, подставка для канцелярских принадлежностей также пригодятся в работе специалиста.   
 
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#рф
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Полиция проводит масштабные оперативные мероприятия в Ташкенте
02 декабря 2023, 20:49

Фото: РИА Новости/Актан Темирканов

Полицейские проводят масштабные оперативные и профилактические мероприятия в Ташкенте для улучшения криминогенной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД по городу.
Ранее узбекское издание kun.uz писало о проведении сотрудниками правоохранительных органов массовых рейдов против представителей преступного мира. При обнаружении таковых, они задерживаются и помещаются в СИЗО до подведения итогов следственных мероприятий. 

Отмечается, что целью таких мероприятий является предотвращение новых преступлений, усиление безопасности граждан и профилактика правонарушений.

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#узбекистан
#полиция
#преступление
#проверки
#мероприятия
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Переход на электронные медкарты станет обязательным в России, сообщил Мурашко
Мурашко: все поликлиники обязательно перейдут на электронные медкарты
02 декабря 2023, 20:36

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

В ближайшем будущем отказ от бумажных медицинских карт в поликлиниках в пользу электронных станет обязательным. Об этом в ходе конгресса «Национальное здравоохранение» сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, отказ от бумажных носителей является новым базовым принципом организации первичного звена. Необходимость в этом связана с формированием  более удобного и полного ресурса данных, который позволит осуществлять преемственность между разными уровнями оказания медицинских услуг. 

Вместе с тем Мурашко добавил, что почерк врачей уже давно является распространённой темой для анекдотов, а электронные носители позволят решить эту проблему, что будет удобно как самим врачам, так и пациентам. 

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#михаил мурашко
#минздрав рф
#поликлиника
#медицина
#россия
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В Наро-Фоминском городском округе проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ»
02 декабря 2023, 19:43

Фото: Константин Семенец

В Наро-Фоминском городском округе при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва проходит молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ». Это центральное событие года для молодёжи Подмосковья.
Форум собрал около 400 ребят из всех муниципалитетов региона, а также примерно 100 участников приехали из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Организатором форума выступило Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Приветственные слова губернатора Подмосковья передала участникам форума глава ведомства Екатерина Швелидзе. Особую благодарность она выразила ребятам, которые приехали из новых регионов России, отметив, что дорога для них была долгой и непростой.



«Дружите, относитесь друг к другу с любовью, знакомьтесь, находите хороших товарищей, которые будут готовы всегда вам подставить плечо — это очень важно. Как говорит наш губернатор: «Команда — это всё». Так мы обязательно победим», — напутствовала участников молодёжного форума министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Во второй день форума прошли интересные паблик-токи известных спикеров. Перед ребятами выступил военный обозреватель, публицист, общественный деятель, участник боевых действий на Донбассе, бывший заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. Он рассказал о важности информационного противоборства в современных условиях, о возможности информационных технологий влиять на сознание отдельных личностей и целых групп населения.



На форуме сегодня работали также тематические секции: «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий», «Новая идеология». С лекцией об истории, информационных войнах, технологиях работы с массовым сознанием перед участниками форума выступил глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский.



Затем Екатерина Швелидзе и Даниил Безсонов встретились с инициативной группой ребят. Во время беседы участники форума смогли задать самые разные вопросы на интересующие их темы.

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#форум
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#министр
#регионы
#екатерина швелидзе
#днр
#лнр
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Врачи перинатальных центров Подмосковья провели мастер-классы на выставке «Россия»
Подмосковные врачи провели мастер-классы на выставке «Россия»
02 декабря 2023, 19:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости подмосковного стенда на выставке «Россия» смогли принять участие в мастер-классах от перинатальных центров региона. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
В Подмосковье действует семь высокооснащённых учреждений, занимающихся родовспоможением: Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров. 

Врачи из этих медицинских учреждений провели для гостей выставки «Россия» мастер-классы по уходу за детьми, а также рассказали о послеродовом периоде и других важных для родителей темах. 

В одной из зон врач-неонатолог Максим Новиков из Видновского перинатального центра представил мастер-класс по кинезиотейпированию. По его словам, эта методика позволяет избавиться от пупочных грыж, неправильной постановки стоп и расхождения белой линии живота.

В другой зоне, которая очень понравилась посетителям, можно было научиться уходу за новорождёнными. Взрослые и дети под руководством неонатологов смогли правильно запеленать куклу. 

9-летняя Вероника из Ивантеевки попробовала себя в роли врача. Ей очень понравилось это занятие, и девочка даже задумалась о том, чтобы стать врачом в будущем. 

Кроме того, в рамках выставки логопеды провели занятия по развитию речи у детей раннего возраста, а психологи – мастер-класс по арт-терапии, которая практикуется в подмосковных роддомах. 

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#россия
#форум
#подмосковье
#врачи
#перинатальные центры
#акушерство
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Гости из новых регионов посетили Главный храм ВС РФ в рамках форума «МЫ — Россия»
В Наро-Фоминске проходит молодёжный форум «МЫ — Россия»
02 декабря 2023, 17:00

Фото: пресс-служба Министерства информационных и социальных коммуникаций МО

В Наро-Фоминске проходит молодёжный форум «МЫ — Россия», который собрал около 500 человек со всего региона, а также из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«У нас тесные связи с Донбассом, наши волонтёры регулярно ездят туда с помощью, ребята из ДНР и ЛНР приезжают к нам на патриотические мероприятия. И мы решили провести большое мероприятие, пригласить ребят со всех новых территорий к нам в гости, чтобы поближе познакомиться, подружиться, рассказать про Подмосковье, показать, что мы рядом, мы – одна семья, мы – Россия», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Гости из новых регионов России посетили Главный храм Вооружённых Сил РФ и Музей «Дорога памяти». Это знаковые места не только для Подмосковья, но и для всей России. Участники были в восторге от увиденного и выразили благодарность организаторам за возможность побывать в таких местах.

Для участников форума подготовлена насыщенная программа, которая охватывает такие сферы как организация мероприятий, медиаотрасль, вопросы самореализации, создание и продвижение собственных проектов и многое другое. 

Форум завершится в воскресенье, 3 декабря, праздничным концертом. В нём примут участие финалистка вокального конкурса Таврида.Арт PEGAS и исполнительница Вереница, песни которой сочетают хип-хоп и этно. Военный корреспондент и рэп-исполнитель Аким Апачев выступит хедлайнером этого мероприятия. 

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#наро-фоминск
#екатерина швелидзе
#форум
#молодёжь
#днр
#лнр
#запорожская область
#херсонская область
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Глава Татарстана Минниханов заявил о негативном посыле сериала «Слово пацана»
02 декабря 2023, 15:52

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Глава Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании подверг критике нажумевший сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике, проводимой властями регионов и руководством России.
Руководитель республики указал, что в последнее время стало появляться немало фильмов, которые романтизируют тот период истории, когда в России стали появляться молодежные группировки. Это не идет на пользу подрастающему поколению, уверен Минниханов. В подтверждение своих слов он напомнил события в Сармановском районе Татарстана, где подростки после выхода сериала на экраны организовали собственные группировки, которые назвали так же, как именовались ранее реально существовавшие. Молодежные банды устраивали драки «стенка на стенку» и терроризировали население.

Глава Республики Татарстан поручил председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину довести до руководства страны мысль о том, что подобные кинокартины не соответствуют политике государства и оказывают негативное влияние на молодое поколение.

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#подростки
#страны
#население
#татарстан
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Юбилейный посетитель выставки «Россия» выиграл экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Вручен приз двухмиллионному посетителю выставки-форума «Россия» на ВДНХ
02 декабря 2023, 15:07

Фото: Сергей Хакимов

Количество посетителей выставки-форума «Россия» достигло двух миллионов. Юбилейный гость мероприятия Марат Сабитов из Казани получил сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.
Гость из Татарстана, который приехал в Москву вместе с супругой Марией, получил свой приз в павильоне ВДНХ № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики РФ в зале «Энергия будущего». Подарок получился тематическим, так как сам Марат работает в сфере энергетики.

Кроме индивидуальной экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС и посещения Абакана, двухмиллионному посетителю выставки также подарили билеты на поезд и трехдневное проживание в местной гостинице. 

Выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля. Планируется, что за это время ее смогут посетить более 20 миллионов человек.

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#россия
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#экскурсии
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#приз
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Бизнесмена Олега Тинькова проверят на предмет разжигания ненависти к России
Mash: Генпрокуратура проверит Тинькова по экстремистской статье УК РФ
02 декабря 2023, 14:10

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Генпрокуратура проверит российского бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской статье Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что основателя российского банка «Тинькофф» проверят на предмет разжигания ненависти в отношении России. Такая мера принята в связи с публикацией бизнесменом поста в соцсетях, где он называет себя борцом за правду и негативно высказывается о людях. 

Источник уточняет, что жалобу на Тинькова написали активисты религиозной группы «Братство Морозов – Златоуст». Они утверждают, что своим постом предприниматель выразил негативное отношение к носителям русского языка и культуры. Его слова были восприняты как разжигание вражды против россиян. 

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#генпрокуратура
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#проверка
#бизнесмен
#уголовное активисты
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