Юрист Краснов объяснил, почему невозможно заменить судей искусственным интеллектом

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«Заменить сегодня судей и адвокатов невозможно. Сегодня мы не можем говорить, что искусственный интеллект будет выносить решения справедливее и можно будет избежать коррупции. Пока это терра инкогнито нейронной системы, и мы не можем говорить, что она лучше действует, чем человек», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Краснов.
Ранее исследование «Авито Работы» показало, что у трети российских компаний (32%) в планах делегировать искусственному интеллекту некоторые процессы, чтобы переключить сотрудников на те направления, которые требуют творческого подхода и эмпатии, в течение ближайших 5 лет.