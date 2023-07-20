Юрист Краснов рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

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И если личности преступников станут известны, в их в отношении возбудят уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее сообщалось, что мошенники вышли на новый уровень. Они взламывают аккаунты пользователей социальных сетей и мессенджеров и отправляют их знакомым фотографии фейковых банковских карт с просьбой выслать некую сумму.
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