Юрист Краснов рассказал, как вернуть деньги, отправленные мошенникам

В четверг, 20 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, на территории Волоколамского, Дмитровского, Егорьевского, Клинского, Орехово-Зуевского, Сергиево-Посадского, Талдомского и Шатурского лесничеств передают I класс пожарной опасности.

21 и 22 июля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Погода в Подмосковье сегодня и до конца недели будет без изменений: переменная облачность, температура воздуха до 20-21 С, вероятность осадков небольшая.

Жителей Московской области просят в случае обнаружения возгорания немедленно сообщать о нём на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

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