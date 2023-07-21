Юрист Крохин заявил, что новая система оплаты ЖКХ нанесет удар по управляющим компаниям

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Председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере ЖКХ, юрист Константин Крохин заявил, что критически относится к нововведениям в сфере оплаты ЖКХ. Об этом сообщает Царьград.
По словам Крохина, Минстрой реагирует таким образом на нарастающее предчувствие конкретных сложностей в сфере ЖКХ. Он также отметил, что в стране регулярно растут тарифы на услуги ЖКХ, однако при этом снижается их качество и доходы общества.
Эксперт утверждает, что инициатива, предложенная Минстроем, сама по себе ничего не решит и при этом усугубит положение управляющих компаний, которые пытаются честно работать. На данный момент бороться с недобросовестными УК позволяет положение законодательства.
Крохин подчеркнул, что «инициатива Минстроя — это попытка забрать те деньги, которые собираются управляющими компаниями».
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«И при этом есть проявления общекриминальной преступности, мошенничества, фальсификации документов. Всё это нарастает, и как-то надо реагировать», — цитирует Царьград юриста.
Крохин подчеркнул, что «инициатива Минстроя — это попытка забрать те деньги, которые собираются управляющими компаниями».
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Екатерина Коршунова