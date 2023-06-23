Юрист Кудерко рассказала, какие вопросы нужно задавать продавцу квартиры перед покупкой жилья

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Начать нужно с проверки документов о собственности. Например, договора купли-продажи или долевого участия в строительстве.
Необходимо взять выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Получить её имеет право только собственник. Также необходимо проверить, есть ли другие собственники. Для это можно запросить выписку из домовой книги.
«Из неочевидных шагов — это попросить у продавца справку из социального фонда о том, пользовались ли маткапиталом при покупке квартиры», —дала совет Елена Кулерко.
Также есть смысл попросить владельца предоставить свидетельство о заключении или расторжении брака, чтобы понимать, есть ли права на данное жильё у нынешнего или бывшего супруга продавца.
Важно проверить наличие долгов по квартплате, электроэнергии, коммунальным услугам.
А при покупке жилья в Москве имеет значение, включен ли дом в программу реновации.
Ранее стало известно о падении цен на квартиры в Старой Москве. Согласно данным аналитиков, стоимость квартир в Старой Москве с сентября прошлого года упали почти на 4%.