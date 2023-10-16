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Юрист Кудерко предупредила, что за фото в Сети может грозить штраф в 5 млн рублей

Юрист Кудерко: За фото без согласия человека может грозить штраф в 5 млн рублей
16 октября 2023, 03:45
Фото: iStock/junpinzon

Фото: iStock/junpinzon

Юрист Елена Кудерко рассказала, что перед выкладыванием фото в Сеть необходимо обращать внимание на ряд правовых аспектов, которые могут привести к финансовым санкциями. Об этом пишет «Прайм».
Она пояснила, что при размещении любой информации в интернете она оказывается в публичном доступе, и удалить её с серверов невозможно.

«Поэтому, убирая фото с сайта или удаляя его со своей странички в соцсети, не стоит удивляться тому, что она может всплыть на просторах интернета спустя годы. Таковы алгоритмы работы биг-дата», — цитирует агентство слова собеседницы.


Кроме того, законом запрещено размещать фотографии без письменного согласия человека, попавшего в кадр.

«Если согласие было дано в устной форме, а потом человек передумал, нет никаких шансов это оспорить», — рассказала Кудерко.

Также запрещено и заимствование фото, так как на них распространяется авторское право, предупредила юрист. Для размещения подобных изображений необходимо получить согласие автора, а если фото взято из общего доступа, то при его использование требуется указать ссылку на источник и правообладателя.

«Если описанный порядок не соблюден, нарушителю на основании ст. 1301 ГК РФ грозит штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за факт незаконного использования каждого фото. Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения», — заключила Елена Кудерко.

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С 16 октября для украинцев вводится особый порядок въезда в Россию
16 октября 2023, 02:01

Фото: iStock/3dmitry

Российская Федерация с 16 октября временно ввела особый порядок въезда для граждан Украины, которые прибывают с территории других стран.
Теперь они могут въезжать в Россию только либо через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области, либо через пункт пропуска, который находится в московском аэропорту Шереметьево.

Это правило не действует в отношении несовершеннолетних украинцев в возрасте до 14 лет, если они въезжают в РФ самостоятельно либо в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа российских граждан.

Введение нового порядка правительство РФ назвало временной мерой, которая направлена «на обеспечение безопасности жителей нашей страны в сложивших геополитических условиях».

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

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#граница
#россия
#украина
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Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России звездам шоу-бизнеса
16 октября 2023, 00:57

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что поэтесса Анна Ахматова в сложные времена не стала уезжать из России, как это сделали некоторые звёзды шоу-бизнеса, покинувшие страну после начала СВО.
«Ролевая модель в этой ситуации — это Анна Ахматова, которая осталась, всегда могла уехать, когда еще можно было. Гражданская война, революция. Сколько ее уговаривали. И потом она осталась. Она пережила столько по сравнению со своей блистательной юностью», — сказала главный редактор в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «России 1».

Симоньян подчеркнула, что её до глубины души поражают высказывания, вроде фразы Андрея Макаревича «Я желаю удачи нашим бойцам».

По мнению главреда RT, уехавшие знаменитости убеждали окружающих, что в России их не устраивают Путин, Шойгу, Соловьёв и другие, а виновниками всех несчастий являются агрессивные люди, выступающие за войну.

«Но как только полыхнуло в Израиле, все эти принципы куда-то делись. Оказалось, что никаких ценностей никогда и не было. Их от нас всех тошнит, а любой медик скажет — если тебя от чего-то тошнит, нужно перестать это принимать, поэтому чемодан, вокзал, Израиль, Армения, другие страны — мы скучать здесь не будем», — резюмировала Маргарита Симоньян.

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#украина
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Всемирный день продовольствия и хлеба 16 октября: история и традиции праздника
16 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/BrianAJackson

16 октября ежегодно отмечается праздник, посвященный продовольствию. Редакция «Радио 1» расскажет об истории возникновения торжества и почему этот день стал популярен во всем мире.

Всемирный день продовольствия: история праздника

 
Учредить праздник, посвященный продовольствию, предложило одно из подразделений ООН в 1979 году. Основной целью установления торжества стало привлечение внимание общественности и мировых сообществ к проблеме отсутствия продовольствия в некоторых регионах. Согласно статистике, на Земле голодает от 800 миллионов до 1,2 миллиарда людей. Самыми нищими регионами, остро нуждающимися в продовольствии стали Гаити, Замбия, Сенегал, Эфиопия.

Население этих стран находится в зоне тревожного уровня голода. Наряду с критическим уровнем обеспечения в названных регионах, ряд стран имеет достаточное количество ресурсов и даже их переизбыток. В США самым распространенным недугом считается ожирение, тогда как в Индии, Пакистане или Судане люди испытывают острую нужду в еде.

 

Всемирный день продовольствия: традиции  


В этот день во многих странах мира проходят мероприятия, организаторы которых призывают людей вспомнить о тех народах, которые живут в условиях нехватки продовольствия. Общественные организации и фонды организуют сборы помощи. В ходе семинаров и лекций, неравнодушные участники мероприятий делятся переживаниями и призывают властей обратить внимание на проблему всемирного голода, который охватил ряд стран.


Всемирный день хлеба

 
16 октября отмечается еще один праздник – День хлеба. Выбор даты торжества не случайный и приурочен ко Дню продовольствия. Инициатором учреждения торжества стал Международный союз пекарей в 2006 году.
Хлеб чтят во всем мире. Он считается главным продуктом и основным «кормильцем».

На Руси к хлебу относились особенно бережно. Предки воспевали плодородную землю, которая давала главную пищу. Перед тем, как печь хлеб, было принято молиться, только потом приступать к замешиванию теста. В настоящее время хлеб по-прежнему чтят и придают ему особое значение. В христианских храмах до сих пор принято встречать прихожан вином и хлебом, молодых встречают на пороге дома родители с караваем и солью, а отправляя родных в дальнюю дорогу, близкие всегда дают с собой уезжающему краюху хлеба.

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#праздник
#продукты
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#ожирение
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Израиль эвакуировал тысячи палестинцев на южную часть сектора Газа
The Times of Israel: на юг сектора Газа эвакуировали более 600 тысяч палестинцев
15 октября 2023, 21:45

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из города Газа в южную часть сектора. Об этом сообщил официальный представитель вооружённых сил Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, слова которого приводит издание The Times of Israel.
Он отметил, что израильские военные придерживаются международного права при эвакуации мирных жителей, чтобы минимизировать ущерб, который может быть им причинён. 

Ранее сообщалось, что в секторе Газа погибли 2600 мирных жителей, ещё девять тысяч получили ранения.

На израильской стороне жертвами обстрелов в общей сложности стали порядка пяти тысяч человек, из которых 1500 погибли.

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#израиль
#палестина
#жители
#эвакуация
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Стало известно, чем занимается Чубайс после возвращения в Израиль
Журналист Венедиктов*: Чубайс разбирает гумпомощь для пострадавших в Израиле
15 октября 2023, 21:15

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бывшего главу госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса обнаружили в Израиле разбирающим гуманитарную помощь пострадавшим в результате обстрелов палестинскими боевиками ХАМАС. Фотографии, на которых запечатлён Чубайс, опубликовал журналист Алексей Венедиктов*.
Уточняется, что разбирать гуманитарную помощь Чубайсу помогает его супруга, режиссёр Авдотья Смирнова.

Ранее сообщалось, что 11 октября после поездки в Дубай Чубайс вернулся в Израиль. 

По словам президента России Владимира Путина, который вспомнил о бывшем главе «Роснано», Чубайс просто «удрал» из России. После этого в корпорации образовалась «финансовая дыра».

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#израиль
#гуманитарная помощь
#палестина
#обстрел
#население
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На губернатора ХМАО Комарову написали заявление за дискредитацию ВС РФ
15 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/Akintevs

Тюменский общественник Юрий Рябцев обратился с заявлением в полицию на губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) Наталью Комарову.
86.ru пишет, что мужчина обвинил её в дискредитации Вооруженных сил РФ. Причиной для заявления стали высказывания Комаровой на встрече с жителями Нижневартовска.

Супруга участника СВО пожаловалась Комаровой, что её муж не получил обмундирование и амуницию, которые должны выдавать по контракту. Она привела пример: военным из отряда мужа не выдали рюкзаки. Губернатор переадресовала этот вопрос в Минобороны и сказала, что регион не готовился к конфликту на Украине.

«Мы не готовились к этой войне. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы безусловно будут присутствовать — это такие же люди, как все. Вот у вас все всегда на работе получается? У меня не всегда», — сказала Наталья Комарова.
Но губернатор обещала рассмотреть заявку обратившейся к ней женщины. По словам Комаровой, ХМАО сотрудничает с Минобороны и старается максимально удовлетворять потребности жителей региона на линии боевого соприкосновения.
 
Рябцев отметил в заявлении, что высказывание Комаровой "направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. А также содержит публичный призыв к воспрепятствованию использования Вооруженных сил». По его словам, он возмущен что за подобные заявления могут наказать обычного россиянина, а представителя власти — нет.

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#губернатор
#заявление
#вс рф
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Ройзман* дал комментарий на фоне слухов о своём родстве с генералом Суровикиным
15 октября 2023, 18:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) прокомментировал слухи о своём родстве с генералом Сергеем Суровикиным.
74.ru пишет, что появились слухи о том, что Ройзман* может быть родственником бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерала Сергея Суровикина, а именно троюродным братом. Источники данной информации ссылались на предпринимателя и медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.
 
Евгений Ройзман* рассказал, что уже несколько человек обратились к нему с этим вопросом, но ему ничего неизвестно о таком родстве.
По его словам, в телеграм-каналах написано, что они с Суровикиным приходятся родственники по материнской линии.
 
«Я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком», —рассказал Ройзман*.
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*признан в РФ иноагентом
#новости
#иностранный агент
#россия
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В Берлине на домах, где живут евреи, начали рисовать звезду Давида
15 октября 2023, 17:38

Фото: istockphoto/happyphoton

Звезду Давида стали рисовать на берлинских домах, где живут евреи. Полиция начала расследование.
Газета The Times of Israel пишет, что несколько евреев, которые живут в Берлине, рассказали, что обнаружили звезду Давида на своих домах или зданиях, рядом с которыми они живут. Полиция усилила безопасность вокруг объектов, которые принадлежат еврейской общине. Евреи, которые обнаружили звезду Давида на своих домах, начали опасаться за свою жизнь и жизнь близких.
 
Издание уточнило, что во время холокоста нацисты крепили евреям на грудь звезду Давида.

Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней. Цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году. В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.

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#германия
#израиль
#новости
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Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман»
15 октября 2023, 16:01

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама «героем всех мусульман». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает Никиту Журавеля, который публично сжёг Коран на фоне мечети в Волгограде. 

Глава Чечни остался доволен действиями своего сына и назвал его «героем всех мусульман». 

Напомним, что в мае этого года в Волгограде сотрудники полиции задержали молодого человека, который публично сжёг Коран на фоне мечети. Позднее он признался, что за проведение этой акции ему заплатили украинские спецслужбы. 

Ранее глава Чеченской республики выложил видео, на котором запечатлена его встреча с Журавелем. Кадыров спросил юношу, желает ли он принять ислам, на что поджигатель Корана дал положительный ответ. 

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#рамзан кадыров
#чечня
#ислам
#коран
#сын
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