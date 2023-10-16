Юрист Кудерко предупредила, что за фото в Сети может грозить штраф в 5 млн рублей

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Юрист Елена Кудерко рассказала, что перед выкладыванием фото в Сеть необходимо обращать внимание на ряд правовых аспектов, которые могут привести к финансовым санкциями. Об этом пишет «Прайм».
Она пояснила, что при размещении любой информации в интернете она оказывается в публичном доступе, и удалить её с серверов невозможно.
Кроме того, законом запрещено размещать фотографии без письменного согласия человека, попавшего в кадр.
Также запрещено и заимствование фото, так как на них распространяется авторское право, предупредила юрист. Для размещения подобных изображений необходимо получить согласие автора, а если фото взято из общего доступа, то при его использование требуется указать ссылку на источник и правообладателя.
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«Поэтому, убирая фото с сайта или удаляя его со своей странички в соцсети, не стоит удивляться тому, что она может всплыть на просторах интернета спустя годы. Таковы алгоритмы работы биг-дата», — цитирует агентство слова собеседницы.
«Если согласие было дано в устной форме, а потом человек передумал, нет никаких шансов это оспорить», — рассказала Кудерко.
Также запрещено и заимствование фото, так как на них распространяется авторское право, предупредила юрист. Для размещения подобных изображений необходимо получить согласие автора, а если фото взято из общего доступа, то при его использование требуется указать ссылку на источник и правообладателя.
«Если описанный порядок не соблюден, нарушителю на основании ст. 1301 ГК РФ грозит штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за факт незаконного использования каждого фото. Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения», — заключила Елена Кудерко.
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Диана Аванесян