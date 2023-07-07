Юрист Кваша рассказал о санкциях для чиновников, не подтвердивших свои доходы

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Юрист Дмитрий Кваша заявил, что для чиновников, которые не подтвердили свои доходы, должны быть санкции как минимум в виде отстранения от работы и изъятии имущества.
«Для социальной справедливости, конечно, должны быть аресты. Но, к сожалению, иногда дело ограничивается только штрафом. <…> Санкция должна быть как ограничение работы в определенной сфере плюс изъятие наворованного и штраф», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Кваша.
До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что нынешние размеры долговых обязательств, предусматривающие запрет на выезд из России, хоть и создают для граждан сложности, но зато способствуют погашению долгов.
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