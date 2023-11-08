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Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»

Юрист Лисов: При переводе на карту денег от незнакомца стоит насторожиться
08 ноября 2023, 02:25
Фото: iStock/Sitthiphong

Фото: iStock/Sitthiphong

Юрист Андрей Лисов заявил, что перевод денег на карту от незнакомого отправителя является поводом насторожиться, так как может быть частью мошеннической схемы. Об этом пишет «Прайм».
После перевода на карту жертвы небольшой суммы, ей звонит мошенник и представляется сотрудником банка. Злоумышленник утверждает, что владельцу карты одобрен кредит, а его часть уже поступила на счёт. Затем мошенники обычно предпринимают попытку узнать реквизиты карты и код, поступивший по СМС.

«Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений», — цитирует агентство слова Лисова.


Юрист предупредил, что мошенники могут похитить сбережения с банковского счёта или оформить микрозайм. Поэтому в подобных ситуациях нужно вести себя твёрдо, не передавать никакие данные и обратиться в банк, для возврата ошибочной операции, заключил Андрей Лисов.

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#жертвы
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Россияне поставили новый рекорд по объему кредитов
08 ноября 2023, 03:19

Фото: iStock/hank5

Объем выданных кредитов в России для граждан и представителей бизнеса впервые превысил отметку в 100 триллионов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на статистику Центробанка.
«Согласно статистике Центробанка, в сентябре текущего года объем выданных кредитов достиг рекордной отметки в 101,2 трлн рублей. Физическим лицам было предоставлено 30,7 трлн рублей, и большая часть этих займов была связана с ипотечным кредитованием», - говорится в отчете ЦБ.
Следует отметить, что на фоне восстановления потребительского спроса, наблюдается значительный рост в сфере розничного кредитования, что вызывает опасения в связи с возможным перегревом. В частности, Банк России высказал беспокойство о рисках, связанных с ипотечным сегментом и его влиянием на финансовые рынки.

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#банк россии
#цб
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МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
ТАСС: МВД объявило в розыск судью МУС, выдавшего ордер на арест Путина
08 ноября 2023, 02:20

Фото: iStock/oliver de la haye

Судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Годинес ранее выдал ордер на арест МУС президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — говорится в базе розыска МВД.

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#мвд
#арест
#розыск
#суд
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Умер актер из «Джентльменов удачи» Анатолий Яббаров
Актер Анатолий Яббаров из «Джентльменов удачи» умер в возрасте 86 лет
08 ноября 2023, 02:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

Советский и российский актер театра и кино Анатолий Яббаров, известный своей ролью в фильме «Джентльмены удачи», скончался в возрасте 86 лет, сообщил портал kino-teatr.ru.
Скончался он 6 ноября. Причина смерти не называется.

Анатолий Яббаров родился 24 августа 1937 года в городе Баку. Он дебютировал в кино в 1964 году, сыграв в драме «Жили-были старик со старухой». Стал наиболее известным благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Бег» (1970), «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976), и «Побег из тюрьмы» (1977). С 1996 года работал в Государственном театре киноактера. В 2011 году Анатолий Яббаров также снялся в нескольких телесериалах, включая «Фурцева» и «Заложники любви».

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#бег
#кино
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Глава Истры Витушева провела совещание по развитию системы оповещения населения
07 ноября 2023, 21:15

Фото: Пресс-служба городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева провела совещание по реализации плана развития системы оповещения населения, об этом Витушева рассказал в своем Telegram-канале.
«Муниципальная система оповещения запускается оперативным дежурным МКУ «ЕДДС-112 городского округа Истра». Основная задача - централизованное оповещение населения при ЧП различного характера, а также информирование граждан о дальнейших действиях в нестандартных ситуациях», - прокомментировала ситуацию Витушева.

Он также ответила, что в настоящий момент в городском округе уже введены в эксплуатацию 55 стационарных систем оповещения и 4 мобильных комплекса. При этом, работы по установке систем продолжаются. В ближайшее время ещё два сиренно-речевых комплекса должны появиться в Павловской Слободе.

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#истра
#чп
#татьяна витушева
#подмосковье
#население
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Глава КБР вручил Адаму Кадырову республиканский орден
07 ноября 2023, 20:48

Фото: kremlin.ru

Глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», об этом сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Это уже пятая награда, которую сын главы Чечни получил за последние пару месяцев. 

«Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама  орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», - прокомментировал награждение Кадыров-страший.

Он также отметил, что его сын был удостоен награды за «вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия».

При этом, вчера Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова.

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#награда
#сын
#рамзан кадыров
#чечня
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В Жуковском состоялось открытие мемориальной доски Герою СССР Мосолову
07 ноября 2023, 20:15

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В подмосковном Жуковском состоялось торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза, заслуженному лётчику-испытателю Георгию Мосолову. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что памятную доску установили на том доме, где жил Мосолов.

На торжественном открытии были родственники, коллеги, знакомые Героя СССР, а также представители градообразующих и общественных организаций, жители города и депутаты. Уточняется, что на мероприятии присутствовали сын летчика Георгий Мосолов, Герой РФ Павел Власов, Герой РФ Марат Алыков, депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель жуковского Совета депутатов Борис Аубакиров, а также волонтёры Московской области.

Георгий Мосолов поднял в небо и провел испытания более 50 типов самолётов, а также установил шесть мировых авиационных рекордов: три абсолютных и три всесоюзных.

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#жуковский
#память
#московская область
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Психолог Оболонский заявил о буллинге учителей в школах
07 ноября 2023, 19:59

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявил, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.
«Давление на учителей со стороны учеников и их родителей обостряются в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. У родителей и школьников растёт стресс на тему успешной сдачи экзаменов и поступления в вуз. Не будем игнорировать выгорание в учительской среде – у них большие нагрузки, особенно это было заметно в период пандемии», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Оболонский.

Он добавил, что нередки случае и обратной стороны, когда учителя давят на учеников, что также является следствием психологической перегрузки и приводит к тому, что педагог вымещает весь негатив на детях, что также неправильно.

Оболонский считает, что руководители образовательных организаций должны беспокоится о психологическом состоянии педагогов, поскольку это оказывает значительное влияние на весь образовательный процесс.

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Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды

В Москве состоится фестиваль психологического просвещения

Психолог рассказала, как выстроить обучение гиперактивного ребенка
#педагог
#психолог
#учителя
#стресс
#образование
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Психолог Заников: Подвергнуться травле может и подросток из благополучной среды
07 ноября 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/AntonioGuillem

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников объяснил, что травле может быть подвергнут и ребёнок из благополучной среды.
Он также добавил, что и источником агрессии по отношению к сверстникам ребёнок, воспитанный в нормальных условиях, также может стать.

«Травля – это системное, агрессивное поведение группы людей относительно одного или двух человек. Есть в этом процессе и наблюдатели, и те, кто травит, и те, кого травят. Это мероприятие, длящееся во времени. Что касается агрессивной среды – подростку из благополучной среды не гарантировано, что он избежит травли или того, что он сам не станет источником агрессии», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Заников.

При этом, по его словам, методик работы с подобными ситуациями и подростками много, но не все их применяют должным образом.

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#наблюдатели
#люди
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Депутат Останина назвала идею передачи детей государству за деньги аморальной
07 ноября 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/Kostikova

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею поощрения женщин, передумавших делать аборт, и последующей передачи их детей на воспитание государству аморальной и безнравственной.
Она отметила, что фактически, это напоминает продажу детей.

«Купля-продажа людей, а дети тоже люди, запрещена и уголовно наказуема. Напомню, что с первых минут рождения ребёнок имеет тесную связь с мамой. Бесчеловечно отнимать ребёнка за деньги у матери. Ребёнок имеет право воспитываться в семье, где есть мать и отец. Поэтому пополнять казённую организацию путём покупки детей у наших женщин, я считаю, безнравственно и аморально», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Останина.

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