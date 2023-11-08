Юрист Лисов объяснил, чем опасен перевод на карту «денег из ниоткуда»

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Юрист Андрей Лисов заявил, что перевод денег на карту от незнакомого отправителя является поводом насторожиться, так как может быть частью мошеннической схемы. Об этом пишет «Прайм».
После перевода на карту жертвы небольшой суммы, ей звонит мошенник и представляется сотрудником банка. Злоумышленник утверждает, что владельцу карты одобрен кредит, а его часть уже поступила на счёт. Затем мошенники обычно предпринимают попытку узнать реквизиты карты и код, поступивший по СМС.
Юрист предупредил, что мошенники могут похитить сбережения с банковского счёта или оформить микрозайм. Поэтому в подобных ситуациях нужно вести себя твёрдо, не передавать никакие данные и обратиться в банк, для возврата ошибочной операции, заключил Андрей Лисов.
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«Ни в коем случае не передавайте никакую информацию — ни о себе, ни реквизиты банковской карты и коды из СМС-сообщений», — цитирует агентство слова Лисова.
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Диана Аванесян