Юрист Миронов объяснил, что отвечать, если гаишник предлагает «договориться»

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Водитель может лишиться свободы, если согласится на предложение инспектора ГИБДД договориться на месте и дать взятку.
Об этом напомнил юрист Анатолий Миронов, пишет «Прайм». Власти борются со взятками на дорогах, но ситуации с предложением инспектора о взятке все ещё существуют, говорит Миронов. Зачастую такие предложения озвучиваются в случае серьезного правонарушения, которое предусматривает лишение водительских прав. В таких случаях есть соблазн откупиться.
Также стоит помнить, что действия полицейского могут быть провокацией, чтобы зафиксировать дачу взятки.
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«Однако «решая вопрос на месте», водитель рискует потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу. Ответственность за такое деяние предусмотрена ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривает самое суровое наказание — лишение свободы», — предупреждает Анатолий Миронов.
«Отвечать на предложение инспектора можно по-разному: «Я боюсь и не хочу давать взятку»; «Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду»; «Денег нет, не дам»,-рекомендует юрист Миронов.Главное, чтобы ответ был категоричным и выражал явный и решительный отказ в передаче денег.
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Мария Фирсова