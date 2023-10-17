Юрист назвал лучшую дату для досрочного погашения ипотеки

Фото: iStock/3283197d_273
От даты досрочного погашения ипотеки зависит многое, считает юрист в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, какой день использовать для этого лучше всего.
По мнению Землянко, лучше всего гасить ипотеку непосредственно в день внесения очередного платежа за неё по кредитному договору.
Также, как уточнил юрист, нужно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить или общий срок кредита, или же сумму ежемесячного платежа.
По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала. К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей. В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.
Читайте также:
Более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода
Это не для бедных: риэлторы оценили ужесточение мер по ипотеке с господдержкой
В России предложили снизить ставки на ипотеку
«Если у вас дата платежа, например, 2 число каждого календарного месяца, то именно в эту дату выгоднее всего сделать досрочный платеж. Это связано с тем, что <...> если заемщик решит досрочно внести платеж, например, 10 числа, то за период с 3 по 10 число банк насчитает проценты и вычтет их из суммы досрочного платежа и только остаток зачтет в сумму основного долга», — пояснил эксперт.
По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала. К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей. В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.
Читайте также:
Более 70% ипотеки выдаётся россиянам, тратящим на кредиты более 50% дохода
В России предложили снизить ставки на ипотеку
Артем Путинцев