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Юрист назвал лучшую дату для досрочного погашения ипотеки

Юрист Землянко: Досрочно гасить ипотеку лучше всего в дату очередного платежа
17 октября 2023, 04:08
Фото: iStock/3283197d_273

Фото: iStock/3283197d_273

От даты досрочного погашения ипотеки зависит многое, считает юрист в сфере недвижимости и ипотечного кредитования Александр Землянко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт рассказал, какой день использовать для этого лучше всего.
По мнению Землянко, лучше всего гасить ипотеку непосредственно в день внесения очередного платежа за неё по кредитному договору.

«Если у вас дата платежа, например, 2 число каждого календарного месяца, то именно в эту дату выгоднее всего сделать досрочный платеж. Это связано с тем, что <...> если заемщик решит досрочно внести платеж, например, 10 числа, то за период с 3 по 10 число банк насчитает проценты и вычтет их из суммы досрочного платежа и только остаток зачтет в сумму основного долга», — пояснил эксперт.


Также, как уточнил юрист, нужно правильно выбирать способ досрочного платежа, при котором можно снизить или общий срок кредита, или же сумму ежемесячного платежа.

По данным ЦБ, российскими банками одобрены жилищные кредиты на сумму 1,18 трлн рублей в период с апреля по июнь 2023 года. Общий объем ипотечных кредитов составил 15,65 трлн рублей к концу квартала. К июлю 2023 года общая задолженность по жилищным кредитам оценили в 9,52 трлн рублей. В данный момент жилищные кредиты имеют 10 млн человек, что равняется 13% трудоспособного населения страны.

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#ипотека
#деньги
#платёж
#юрист
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Эксперт перечислил приложения, которые нужно срочно удалить со смартфона
Эксперт Мясоедов перечислил приложения, которые нужно удалить со смартфона
17 октября 2023, 02:21

Фото: iStock/Kirill Smyslov

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов предупредил, что при скачивании бесплатных игр и программ пользователь рискует незаметно оформить дорогостоящую подписку, а также помогает «шпионам» установить слежку на года. Об этом пишет «Прайм».
Эксперт посоветовал во избежание подобных инцидентов удалять бесплатные приложения, которые не используются, так как разработчики зачастую встраивают в них скрытые механизмы монетизации.

Мясоедов добавил, что особенно внимательно нужно проверить наличие программ с названиями: Contour Level Wallpaper, Super Wallpapers Flashlight, Player & iWallpaper, Pedometer, Powerful Flashlight, Video Maker, Super Flashlight, Super Bright Flashlight, Solitaire Game, Composite Z, Scanning of QR Code, Wuxia Reader, Screenshot Caputre, Beauty Camera Plus, так как за каждой из них стояли хакеры.

Такие приложения нужно удалить или переустановить из проверенного источника, заключил специалист.

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#эксперт
#приложения
#онлайн
#хакеры
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День участкового терапевта 17 октября: как поздравлять, что подарить
17 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/andrei_r

17 октября профессиональный праздник отметят участковые терапевты. Эти специалисты способны диагностировать и лечить широкий круг недугов, они чаще других посещают пациентов по месту проживания и ежедневно заботятся о здоровье населения. Редакция «Радио 1» расскажет, как поздравляют специалистов и что подарить в этот день участковым терапевтам.

День участкового терапевта: история праздника 

 
История возникновения торжества началась в 70-е годы, когда Всемирная организация здравоохранения установила понятие «первичная медико-санитарная помощь», которую специалисты должны были оказывать на своем участке. Инициативу подхватили многие страны, и вскоре участковые терапевты стали важным звеном в системе оказания медицинской помощи населению. В России праздник был учрежден в 1995 году и с тех пор отмечается ежегодно. Это торжество напоминает о важности работы участковых терапевтов, их значимости и необходимости. 

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День терапевта: традиции и обычаи

 
В этот праздник в медицинских учреждениях проводятся семинары, конференции, образовательные мероприятия, в рамках которых участковые терапевты обмениваются опытом, повышают квалификацию. Также организуются консультации и обследование населения. Терапевты напоминают о важности ранней диагностики заболеваний и призывают к внимательному отношению к своему здоровью. 

Участковых терапевтов поздравляют руководители медицинских учреждений и государственные органы власти. Лучшие специалисты награждаются почётными грамотами, ценными призами.  

Что подарить участковому терапевту 


17 октября принято благодарить этих медицинских работников за их сложную и ответственную работу. В качестве презентов подойдут настенные часы, календари, канцелярские товары, именные ручки, наборы чая, органайзеры, кружки или чашки, блокноты и т.д. Украсить подарки можно инициалами врача или тематическим логотипом. Поздравить участковых терапевтов также можно открытками, цветами и конфетами. 
 
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На Украине потребовали от Зеленского разрешить выезд граждан из страны
Депутат ВР Дубинский призвал Зеленского разрешить выезд из страны украинцам
16 октября 2023, 20:34

Фото: iStock/Daria_Serdtseva

Депутат Верховной Рады, бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить украинцам покидать пределы страны. Соответствующая петиция опубликована на сайте украинского президента.
В тексте документа отмечается, что граждане Украины имеют право свободно передвигаться, самостоятельно выбирать место жительства и покидать страну, если это не противоречит законодательству государства. Все эти аспекты прописаны в Конституции Украины.

Таким образом, Дубинский обратил внимание на нарушение прав граждан, запретом на выезд за границу в зависимости от возраста и пола.

Петиция была зарегистрирована 16 октября, и на данный момент собрала 97 голосов из требуемых 25 тысяч.

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#украина
#жители
#владимир зеленский
#страны
#право
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Правозащитник Хуруджи: Предприниматели могут жаловаться в случае нарушения их прав
16 октября 2023, 20:25

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи рассказал, что предприниматели могут обращаться к бизнес-омбудсменам, а также в Генпрокуратуру для защиты своих прав.
«Инструменты защиты следующие – это бизнес-омбудсмен, что является редким явлением для большинства стран, а у нас он есть, обращение в специальные комиссии, в Генеральную прокуратуру, где эффективно защищают права предпринимателей. Если раньше это шло в плоскости надзорной, касалось невыплат бюджетных средств предпринимателям, то сейчас это лежит в уголовной плоскости», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Хуруджи.

Кроме этого, по словам правозащитника, можно обратиться и напрямую к президенту России Владимиру Путину.

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#рейтинг
#бизнес
#права
#предприниматель
#омбудсмен
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Предприниматель Потапенко заявил об отсутствии улучшения сервиса из-за проверок
16 октября 2023, 20:07

Фото: istockphoto.com/Jirapong Manustrong

Экономист, предприниматель, медиаменеджер Дмитрий Потапенко заявил, что проверки бизнеса не приводят, как правило, к улучшению качества обслуживания.
«Сейчас система проверок перешла из плановых во внеплановые. Контрольно-надзорные органы приспособились к тому мораторию, который действует и работают по жалобам граждан. Вопрос проверок всегда будет напряжённым. За рубежом объём контрольно-надзорных органов кратно ниже. Приводят ли проверки к улучшению качества обслуживания? Нет, не приводят, так как задачи проверок и задачи улучшения сервиса лежат в разных плоскостях. За рубежом этим занимаются потребительские общества, минимум вопросов решается надзорными органами», — рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей Потапенко.

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#проверки
#бизнес
#предприниматель
#россия
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Вице-губернатора Петербурга Разумишкин: Все дома города готовы к зиме
16 октября 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/Denis Mamin

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что в настоящее время все жилые дома города подготовлены к зиме.
«В Петербурге насчитывается более 24 тыс. жилых домов – все они на сегодняшний день подготовлены к предстоящей зиме. В городе началось периодическое протапливание – 95% домов города на данный момент отапливаются. Главное, решить сейчас, а не в минусовую температуру нюансы, связанные с протечками кровель, прорывами труб», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Разумишкин.

Кроме того, в городе используется технология «греющий кабель» для кровлей зданий. Этой технологией, по его словам, оборудованы уже не менее 185 зданий в Петербурге. При этом, вице-губернатор, подчеркнул, что такая технология не является панацеей, а потому при обильном снегопаде помощь специалистов необходимо.

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#губернатор
#благоустройство
#санкт-петербург
#зима
#дома
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Ozon планирует запретить продавцам торговать навозом
16 октября 2023, 19:49

Фото: iStock/style-photography

Один из крупнейших в России маркетплейсов Ozon планирует ввести несколько новых ограничений как для продавцов, так и для покупателей, сообщает Telegram-канал Mash.
Из самого неприятного - Ozon планирует убрать пониженную комиссию на товары от Apple, а также запретить продавцам торговать навозом и шинами.

Однако, это еще не все. С сегодняшнего дня за просроченную или отменённую посылку штрафуют на 1,5% от стоимости товара. Кроме того, с 26 октября алгоритмы начнут отслеживать и отмены, сделанные продавцом. Если их 30% от общего числа — блок на неделю, повторно — навсегда.

Помимо этого, для продавцов возрастет количество штрафов в размере 10 тысяч рублей. Подобный теперь можно будет схлопотать за распределение товара в неверную категорию или за отсутствие маркировки «18 ».

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#товары
#торговля
#штрафы
#магазин
#онлайн
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Полицейский продал убийцам информацию о Дарье Дугиной за 3 350 рублей
Слушание по делу соучастников убийства Дарьи Дугиной отложено до 1 ноября
16 октября 2023, 19:17

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин продал убийцам Дарьи Дугиной информацию о ее личной жизни. Предатель обогатился на 3 350 рублей.
Как сообщил из зала суда корреспондент телеграм-канала Readovka, мужчина для этого использовал свое служебное положение. Для сбора информации он пользовался рабочим компьютером, а также внутреннюю систему Госавтоинспекции. Подготовленные данные экс-полицейский передал другому обвиняемому, Даниилу Чоудхури, который уже также признал свою вину.

Суд отложил рассмотрение дела до 1 ноября нынешнего года. Отец Дарьи Александр Дугин полагает, что все, кто причастен к убийству его дочери, должны понести заслуженное наказание. Однако степень вины каждого из них и строгость меры наказания он оставил на усмотрение суда.

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#суд
#данные
#наказание
#отец
#мужчина
#меры
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Два жителя Подмосковья завоевали призы хакатона по ИИ в Южном федеральном округе
16 октября 2023, 18:26

Фото: АНО «Россия – страна возможностей»

Два жителя Московской области завоевали награды шестого окружного хакатона по искусственному интеллекту в Южном федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов – АНО «Россия – страна возможностей». Победителей хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» наградили в Сочи.
Распознаванием номеров железнодорожных вагонов занимались участники в кейсе от ООО «Статера». На основе фотографий с камер, установленных на разных расстояниях от объекта, они создали программный модуль поиска и распознавания найденных на фото номеров железнодорожных вагонов, нанесённых на борт и платформу с проверкой корректности. Первое место в этом кейсе занял участник команды «Герои ML и магии» из Московской области Олег Сивец.
«Хочу поблагодарить всех за то, что мы были вместе весь хакатон и поддерживали друг друга. Мы все, одногруппники из РТУ МИРЭА, передаём огромное спасибо кафдере ИТ, за то, что она даёт нам такие знания и поддержку. Отдельное спасибо кейсодержателю, потому что это был самый лучший и профессиональный подход к задаче из всех, что были на моём опыте», – сказал Сивец. 
В кейсе от Центра когнитивного моделирования МФТИ и Sber Robotics Lab участники разработали программный модуль планирования поведения робота на основе большой языковой модели. Второе место занял житель Подмосковья Максим Николаев из команды Pressure. 
 
Всего участники хакатона по искусственному интеллекту разработали решения в шести кейсах. До финальных защит дошли 111 команд – 77% от команд на старте соревнования. По итогам соревнований 18 команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн 600 тыс рублей.
 
После завершения хакатонов каждый участник проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» получает возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, оценку и обратную связь по разработанным решениям, а также возможность создания уникального цифрового профиля, доступного для партнёров.

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#подмосковье
#московская область
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