Юрист назвал пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

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Юрист Петр Гусятников назвал ошибки при осуществлении некоторых операций с банкоматом, которые могут привести к потере денег. Об этом пишет «Прайм».
Одной из самых распространённых причин является неправильно введённый пин-код, после трёх неудачных попыток карта блокируется, предупредил специалист.
Вторая ошибка — пытаться помочь снять деньги другим людям. Часто таким приёмом пользуются мошенники, предупредил Гусятников.
Кроме того, нельзя забирать из банкомата чужие карты и деньги. Во-первых, такой приём тоже распространён у мошенников, а во-вторых если кто-то действительно потерял деньги, полиция проверит записи видеокамер и деньги потребуют вернуть их законному владельцу.
Также юрист посоветовал обязательно дожидаться окончания операции предыдущего клиента. Незакрытые сессии могут специально оставлять мошенники.
Заключительный совет Гусятникова - всегда печатать чеки, чтобы доказать свою правоту, если в работе банкомата вдруг произойдёт сбой.
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Вторая ошибка — пытаться помочь снять деньги другим людям. Часто таким приёмом пользуются мошенники, предупредил Гусятников.
Также юрист посоветовал обязательно дожидаться окончания операции предыдущего клиента. Незакрытые сессии могут специально оставлять мошенники.
«Таким образом с вас могут списать деньги за оплату каких-либо услуг предыдущего клиента», — цитирует агентство слова собеседника.
Заключительный совет Гусятникова - всегда печатать чеки, чтобы доказать свою правоту, если в работе банкомата вдруг произойдёт сбой.
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Диана Аванесян