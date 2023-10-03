Радио1
Главная / Новости / Общество/ Юрист назвал пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

Юрист назвал пять ошибок у банкомата, из-за которых можно потерять деньги

Юрист Гусятников: При использовании банкомата существует риск потерять деньги
03 октября 2023, 03:46
Фото: iStock/Lari Bat

Фото: iStock/Lari Bat

Юрист Петр Гусятников назвал ошибки при осуществлении некоторых операций с банкоматом, которые могут привести к потере денег. Об этом пишет «Прайм».
Одной из самых распространённых причин является неправильно введённый пин-код, после трёх неудачных попыток карта блокируется, предупредил специалист.

Вторая ошибка — пытаться помочь снять деньги другим людям. Часто таким приёмом пользуются мошенники, предупредил Гусятников.


Кроме того, нельзя забирать из банкомата чужие карты и деньги. Во-первых, такой приём тоже распространён у мошенников, а во-вторых если кто-то действительно потерял деньги, полиция проверит записи видеокамер и деньги потребуют вернуть их законному владельцу.

Также юрист посоветовал обязательно дожидаться окончания операции предыдущего клиента. Незакрытые сессии могут специально оставлять мошенники.

«Таким образом с вас могут списать деньги за оплату каких-либо услуг предыдущего клиента», — цитирует агентство слова собеседника.

Заключительный совет Гусятникова - всегда печатать чеки, чтобы доказать свою правоту, если в работе банкомата вдруг произойдёт сбой.

Читайте также:

Риелтор Агеева рассказала, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости

Подмосковным пенсионерам провели урок финансовой грамотности

Юрист Виноградов назвал ошибку, которую совершают при выходе на пенсию

#полиция
#деньги
#мошенники
#карта
#сбой
#карты
#юрист
#операции
Читайте нас в
Оперная певица умерла в 25 лет
Novinky: словацкая оперная певица Патриция Янечкова умерла в 25 лет от рака
03 октября 2023, 04:55

Фото: iStock/Marat_Musabirov

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова скончалась в возрасте 25 лет от рака груди, сообщило издание Novinky.cz.
Артистка ушла из жизни в понедельник, 2 октября. Диагноз был поставлен ей в начале прошлого года. Певица открыто говорила о своей болезни и временно приостановила выступления. В 2023 году она вступила в брак с актером Властимилом Бурда.

Патриция Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье и провела большую часть своей жизни в чешском городе Острава. С детства она занималась пением и добилась успехов в этой области. В 2010 году она одержала победу в шоу талантов Talentmania, а в 2014 году получила награду на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

Читайте также:

В Москве после отравления умер фигурист Раевский

Скончался советский режиссёр Владимир Хмельницкий

Умерла актриса из «Глухаря» Ангелина Ноздрина
#певица
#брак
#шоу
#актриса
#диагноз
#болезни
#фигурист
Читайте нас в
Суд во Владивостоке прекратил второе дело в отношении экс-мэра Гуменюка
Суд во Владивостоке прекратил второе уголовное дело против экс-мэра Гуменюка
03 октября 2023, 03:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд во Владивостоке прекратил второе уголовное дело против бывшего мэра Олега Гуменюка, который уже был осужден за получение взяток, сообщила пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева, передает РИА Новости.
Ранее следствие утверждало, что Олег Гуменюк, находившийся на посту директора хозяйственного управления администрации Приморского края с 2016 по 2017 год, участвовал в незаконной схеме вместе с бывшим начальником службы эксплуатации морского транспорта Денисом Максутовым.

Они управляли учреждением, которому принадлежал катер Infini 36, на ремонт которого было выделено 9,4 миллиона рублей. Однако, по данным следствия, ремонт не был выполнен, и катер стоимостью 7,8 миллиона рублей был выведен из учреждения. Ущерб, причиненный краевому бюджету, составил 17,2 миллиона рублей. Гуменюка обвиняли по статье 286 частью 1 УК РФ (превышение должностных полномочий), и дело было передано в суд.

Производство по этому делу было прекращено по ходатайству Гуменюка, поскольку истекли сроки привлечения его к уголовной ответственности.

В январе этого года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и наложил на него штраф в размере 150 миллионов рублей. Его обвиняли в получении взяток от ряда стройфирм и посредников, действующих от имени представителей похоронного МБУ «Некрополь», в обмен на покровительство и попустительство при предоставлении похоронных услуг. Гуменюк отрицал свою вину, утверждая, что его фальшиво обвинили.

Читайте также:

На Украине задержали мэра Сум при получении крупной взятки

На мэра Тулуна Кариха завели уголовное дело

Американец провёл в тюрьме 28 лет, будучи невиновным

#суд
#дело
#штраф
#ремонт
#производство
#ук
#следствие
#ущерб
#рф
Читайте нас в
Европейские бренды обуви начали возвращаться в Россию
«Известия»: Обувной союз сообщил о возвращении в Россию брендов обуви из Европы
03 октября 2023, 03:49

Фото: iStock/NiseriN

Европейские производители обуви начали возвращаться на российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на Обувной союз.
Среди них можно назвать немецкую Ara Group, испанскую Axa Shoes, итальянскую Igi and Co, представляющие сегменты «средний плюс» и «премиум».

В течение февраля и августа 2023 года крупные европейские компании вернулись в Россию с новыми коллекциями, и из ста предприятий, ранее ушедших с российского рынка, 15 уже совершили камбэк, как отмечено в Обувном союзе.

Среди них также присутствуют итальянские бренды Imac, Igi and Co, а также испанские Picolinos, Wonders, Hispanitos и другие. Эти марки уже доступны в магазинах Rendez-Vous и на ведущих маркетплейсах.

Читайте также:

Газпромбанк выкупил ТЦ «Мега» у шведских инвесторов

Автодилеры перестанут завозить в Россию непопулярные автомобили

Итальянский производитель бытовой техники Candy закрывает свой завод в России
#завод
#марки
#компании
#тц
Читайте нас в
На Камчатке украинца лишили гражданства РФ за экстремистские высказывания
03 октября 2023, 03:07

Фото: iStock/JessAerons

Жителя Камчатки, который ранее являлся гражданином Украины, лишили российского гражданства из-за публичных призывов к террористической деятельности в отношении россиян. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по региону.
«В соответствии со ст. 22 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Правоохранители установили, что мужчина на протяжении полутора лет многократно размещал во "ВКонтакте" призывы к насильственным действиям в отношении представителей власти и других россиян. Отмечается, что в марте 2014 года осужденный отказался от гражданства Украины и вступил в гражданство РФ.

Читайте также:

Французский политолог Леруа получил российское гражданство

«Я не могла больше быть частью этого»: Шахматистка Костенюк о смене гражданства

Сенатора Совфеда от Белгородской области Рыжкова досрочно сняли с должности

Читайте нас в
Какой праздник 3 октября: традиции, приметы, именины
03 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

Третьего октября в России свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ОМОНа, православные христиане чтят память мученика Евстафия, а общественные организации и социальные работники напоминают о необходимости вести здоровый образ жизни. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще торжества отмечают в этот день и какие приметы существуют.

День ОМОНа в России   

 
                                                                                                                 Фото: iStock/Zbynek Pospisil

В России 3 октября профессиональный праздник отмечают сотрудники правоохранительных органов, которые несут службу в специальных отрядах особого назначения. В этот день в 1988 году был подписан приказ о создании подразделения ОМОН. Криминогенная обстановка и рост преступности послужили созданию специального отряда. После реформы МВД и переименования милиции в полицию название у подразделения осталось прежним. 
 
 

Всемирный день трезвости   

 
Этот праздник отмечается не только в России, но и во многих других странах мира. Дата торжества не является официальной, хотя в этот день сотрудники сферы здравоохранения и социальные работники напоминают населению о важности здорового образа жизни и призывают к отказу от употребления алкоголя. 
 
 

День осведомленности о вирусах   

 
История возникновения этого торжества неизвестна, однако не будет лишним вспомнить о том, как опасны некоторые вирусы и какие меры для борьбы с ними существуют. Этот день отмечается в некоторых странах мира. Проводятся различные акции, семинары, на которых представители общественных и медицинских организаций рассказывают людям о видах вирусах, способах их проявления и лечении. 
 
 

Всемирный день грибника   

 
                                                                                                                 Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Праздник отмечают те, кто любит собирать грибы и разбирается в них. Праздник был учрежден с целью привлечения внимания к грибам, их пищевым ценностям. Грибы считаются очень полезным продуктом и их сбор является древним занятием, которое прослеживается во многих культурах на протяжении столетий.  

 

Всемирный день смузи   

 
Третьего октября отмечается день вкусного и полезного натурального напитка. Инициатором торжества стал токсиколог, доктор наук Рея Мехта из Канады. Его целью стала осведомленность населения о полезных свойствах смузи, изготовленного из овощей, ягод, фруктов и зелени. 
 

День поиска каштанов   

 

Этот праздник стал народным торжеством в России. Из каштанов делают поделки, их добавляют в блюда, консервируют. В этот день стоит пройти по парку вместе со своими близкими друзьями или семьей, насладиться осенним лесом, опавшими листьями. 
 

Астафий (Евстафий) Ветряк    

 
 
                                                                                                                 Фото: iStock/Denis Torkhov


Православные христиане в этот день чтят память великомученика Евстафия. Он был выдающимся полководцем и проповедовал язычество. Однажды он отправился на охоту за оленями. Когда до завершения погони за животным оставалось совсем немного, полководец увидел между рогами оленя образ креста с распятым на нем Иисусом Христом. Вернувшись домой, воин решил принять христианство. Вскоре после этого Евстафия казнили, посчитав отступником.   
 
Согласно преданиям, в этот день по ветру можно предсказать погоду. Если движение воздушных масс шло с юга, это предвещало тепло, а если с востока – осадков ждать не стоило. 
 
По традиции, крестьяне вывешивали на улицу постельное белье, чтобы ветром «выдуло» все проблемы. 
 
Именины: Олег, Михаил, Иван, Василий, Александр, Татьяна
#история
#праздник
#традиции
#память
#сотрудники
#вирусы
Читайте нас в
Зарплаты госслужащих и бюджетников в октябре вырастут
Зарплаты госслужащих и бюджетников с 1 октября увеличат на 5,5 процента
02 октября 2023, 23:34

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Зарплаты государственных служащих, бюджетников и гражданского персонала военных частей в России увеличат на 5,5% с 1 октября. Это решение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.
Согласно указанию, федеральные органы и учреждения, являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета, должны предпринять меры для увеличения оплаты труда работников, которая осуществляется за счет федерального бюджета. Это включает в себя работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба.

Читайте также:

Россиянам назвали выгодные места для подработки осенью

В России на 10,5% выросли оклады военных и силовиков

Среднемесячная зарплата в Подмосковье выросла на 14,5%
#подмосковье
#зарплата
#меры
#счёт
#служба
Читайте нас в
Отопление в Москве начнут включать 3 октября
Бирюков: Отопление в Москве начнут включать 3 октября
02 октября 2023, 22:43

Фото: iStock/Axel Bueckert

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что 3 октября специалисты комплекса городского хозяйства приступят к подаче тепла в здания столицы. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы», — рассказал он журналистам.

Бирюков добавил, что отопление в первую очередь вернётся в социальные учреждения — такие, как школы, детские сады, поликлиники и больницы. Затем отопления дадут в офисных зданиях и жилых домах, после этого — на промышлаенных и торговых объектах.

Читайте также:

Детсад в красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроят до конца года

В Балашихе восстановили водоснабжение на улице Новопрудной

Подмосковное Минэнерго рекомендовало муниципалитетам начать отопительный сезон

#школы
#отопление
#отопительный сезон
#детские сады
#больницы
#жк
#детсад
#москва
Читайте нас в
В Нидерландах забили тревогу из-за украинских беженцев
NRC: власти Утрехта призвали выделить для беженцев с Украины допместа в регионах
02 октября 2023, 21:54

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Центр по приему украинских беженцев в нидерландском городе Утрехт достиг предела своей вместимости из-за наплыва соискателей убежища. Об этом сообщает NRC.
Сообщается, что местные власти просят выделить для беженцев дополнительные места. На данный момент количество украинских беженцев, находящихся в специальном центре в нидерландском Утрехте, превышает допустимую норму в несколько раз.

Мэр города Шарон Дейксма не исключила вероятности закрытия центра по приему беженцев в Утрехте, в случае, если не откроются новые пункты приема. В материале издания говорится, что в основном в центре находятся мужчины, которые не хотят воевать, а также украинские студенты. 

Читайте также:

Нидерланды в 2023 году примут еще 47,5 тыс. беженцев с Украины

Украинские беженцы в Польше жалуются на «блуждание по кругам ада»

Украинцы подняли бунт на военной базе в Нидерландах

#студенты
#мужчины
#мэр
#беженцы
#нидерланды
Читайте нас в
Психологи выявили у россиян кредитную зависимость
02 октября 2023, 21:10

Фото: iStock/alexialex

По мнению психологов, у россиян выработалась кредитная зависимость. Общая сумма долга у граждан России составила 33 триллиона рублей, эта сумма значительно превышает годовой бюджет РФ. Об этом сообщают «Аргументы Недели».
По информации издания, за последние годы в людях выработалась привычка жить в долг. Наибольший рост долговой нагрузки показывает ипотека: ее доля в долговых обязательствах россиян составляет 52% за 2023 год. Сообщается, что сложности с обслуживанием долга испытывают около 8–9 миллионов граждан РФ.

Авторы статьи поясняют, что большинство кредитов и заёмов берется по причине того, что люди хотят иметь дорогую технику, хороший отдых и иные предметы роскоши, которые им не по средствам.

«И идет человек на поклон к банкам и микрофинансовым организациям. И погрязает в долгах, аки муха в варенье. И не задумывается о том, что когда-нибудь может и не смочь рассчитаться», — пишут «Аргументы Недели».

Отмечается, что от финансовых трудностей не застрахован ни один человек, по этой причине необходимо грамотно оценивать свои финансовые возможности.

Читайте также:

Юрист рассказал, как быстро погасить кредит

ЦБ выяснил, сколько россиян имеют долги

Это не для бедных: риэлторы оценили ужесточение мер по ипотеке с господдержкой

#отдых
#юрист
#ипотека
#человек
#рост
#люди
#рф
Читайте нас в
Достижения.рф