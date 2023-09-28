Юрист назвал самый популярный трюк телефонных мошенников

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Мошенники продолжают применять устаревшие методы обмана, среди которых одним из самых распространенных остается хитрость с голосованием, отмечает заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
Потенциальные жертвы получают предложение участвовать в голосовании по какому-либо детскому конкурсу через SMS или мессенджеры, просьба идет от «друга» или «знакомого». Сообщение сопровождается ссылкой, которую нужно перейти. Однако вместо голоса гражданин случайно передает свои учетные данные для доступа к личному аккаунту на Госуслугах.
В таких ситуациях рекомендуется связаться с тем человеком, от имени которого пришло сообщение. Однако лучше делать это не через мессенджеры, так как аккаунты «друга» могут быть уже взломаны.
Если аккаунт жертвы также оказался взломанным после перехода по ссылке, то следует немедленно создать новый аккаунт и предупредить всех контактов о возможных мошенниках. Затем необходимо посетить офис «Мои документы» и отправить заявление о смене пароля на портале «Госуслуги».
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В таких ситуациях рекомендуется связаться с тем человеком, от имени которого пришло сообщение. Однако лучше делать это не через мессенджеры, так как аккаунты «друга» могут быть уже взломаны.
«Чем быстрее это будет сделано, тем меньше запросов на получение микрозаймов отправится от вашего имени», — подчеркивает Соловьев.Читайте также:
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Артем Кузьмин