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Юрист Никитова объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков

Юрист Никитова: Для отказа от передачи биометрии банкам нужно обращаться в МФЦ
11 октября 2023, 04:13
Фото: iStock/metamorworks

Фото: iStock/metamorworks

Юрист Анна Никитова заявила, что банковские мобильные приложения стали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий для перевода в формат биометрических данных. Как отказаться от передачи такой информации специалист рассказала агентству «Прайм».
До 30 сентября согласно законодательству банки обязаны были уведомлять граждан о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации.

«Если ранее кредитные организации делали биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета и хранили их в своих информационных системах, то теперь они обязаны направить эти данные в ЕБС», — цитирует агентство слова собеседницы.


Но банки, как и все другие организации, обязаны получать однозначное и сознательное согласие от своих клиентов. Никитова отметила, что получение согласия в мобильном приложении является достаточным действием для передачи информации в ЕБС.

В случае, если клиент не хочет, чтобы банк использовал его биометрические данные, необходимо предоставить письменный отказ непосредственно в банк или в МФЦ, резюмировала юрист.

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Россиянам рассказали, как часто надо перезагружать компьютер
IT-эксперт Щельцин посоветовал перезагружать компьютер минимум один раз в неделю
11 октября 2023, 02:49

Фото: IStock/DragonImages

IT-эксперт Арсений Щельцин предупредил, что долгое время без перезагрузки компьютера может привести к ухудшению его работы. В интервью радио Sputnik он дал рекомендации относительно частоты перезапуска системы.
Генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин отметил, что многие офисные работники, избегая перезагрузок, допускают месяцами работу своих компьютеров. Это негативно сказывается на функциональности устройства, так как оперативная память компьютера используется разными программами, включая выполнение фоновых задач.

Щельцин пояснил, что, даже если вы завершили работу с программой, фоновые процессы могут оставаться активными. Чем больше таких скрытых задач выполняется, тем менее эффективной становится работа устройства. Кроме того, без перезагрузки память компьютера может заполниться фоновыми задачами и временными файлами.

Эксперт сравнил компьютер, который находится в таком состоянии, с письменным столом, забитым излишними вещами.

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#профессии
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В России прекращают продавать витамин D
DSM: в России падают продажи витамина D на фоне окончания пандемии COVID-19
11 октября 2023, 02:34

Фото: iStock/Helin Loik-Tomson

Согласно данным DSM Group, продажи витамина D в России сократились на 7% за первые восемь месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это снижение произошло после продолжительного роста и в частности связано с завершением пандемии коронавируса, передает РИА Новости.
Ранее спрос на витамин D в форме лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД) значительно возрастал с 2019 по 2022 год. В 2019 году было продано более 12 миллионов упаковок, а в 2022 году — почти 27 миллионов.

Продажи в рублях за тот же период увеличились более чем в три раза, достигнув 9,9 миллиарда рублей в 2022 году. Снижение продаж витамина D в 2023 году, как отмечает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, связано с окончанием пандемии коронавируса. Пандемия стимулировала спрос на препараты, которые традиционно считались эффективными при инфекционных заболеваниях.

Более заметное снижение продаж в группе БАД (минус 13% и минус 4%) может быть обусловлено тем, что потребители сами решали использовать их в качестве профилактики, в то время как лекарственный препарат витамина D чаще назначался врачами.

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#спрос
#снижение
#препараты
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Эксперт Закарян предупредил о главном дефекте самых популярных у россиян смартфонов
Эксперт Закарян предупредил об уязвимостях смартфонов с гибким экраном
11 октября 2023, 02:28

Фото: iStock/ra2studio

Руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян заявил, что у популярной в настоящее время модели смартфонов с гибким дисплеем есть существенный недостаток. Об этом пишет «Прайм».
По словам специалиста, внимание покупателей всё больше привлекают смартфоны-книжки, однако гибкий экран - одновременно самое модное и самое слабое место таких телефонов. Он пояснил, что для сгиба гаджета поверхность должна быть мягкой, поэтому повредить его значительно проще.

«А привычную защитную пленку использовать не получится. Линия сгиба постепенно будет изнашиваться, и экран в этом месте может выглядеть исцарапанным», — предупредил Закарян.

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#эксперт
#смартфон
#гаджеты
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Киберпреступники начали собирать медданные россиян
«Известия»: киберпреступники начали собирать медицинские данные россиян
11 октября 2023, 01:39

Фото: Istock|/PUGUN SJ

По информации издания «Известия», киберпреступники нацелились на сбор медицинских данных российских граждан. Недавно было обнаружено, что анонимный пользователь утверждает о наличии данных от компании 23andMe, которая является одной из крупнейших в сфере исследования ДНК.
Этот пользователь, как утверждается, предложил продать эти данные, предлагая их в партиях от 100 до 100 000 профилей. Представители компании 23andMe уточнили, что некоторые из ее пользователей подключены к сервису DNA Relatives, который предоставляет возможность взаимодействия с генетическими родственниками и исследования своей генеалогии. Компания подтвердила, что данные, связанные с этим сервисом, также могли быть скомпрометированы. По словам представителя компании, ведется внутреннее расследование.

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Какой праздник 11 октября: приметы, традиции, именины
11 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/CentralITAlliance

В этот день во всем мире отмечается сразу несколько торжеств. Редакция «Радио 1» расскажет, как принято отмечать православный праздник Харитонов день, как отмечают день борьбы с издевательствами в США и когда впервые прошли соревнования в езде по бездорожью.

День Республики Башкортостан


Ежегодно в Республике Башкортостан отмечается государственный праздник. Именно 11 октября 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете республики. Этот день объявлен в регионе нерабочим. В торжественную дату в республике проводятся праздничные мероприятия и гуляния.
 

День красной рябины


                                                                                                                 Фото: iStock/TatianaNurieva
 
Рябине приписывают целебные и даже магические свойства. История этого праздника неизвестна, однако он получил свое распространения во многих странах мира. Существует более 100 разновидностей рябины, но самой распространенной является рябина обыкновенная.
                                                

Всемирный день борьбы с ожирением   

 
Этот праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения. Его целью является привлечение внимания общественности к важности правильного питания. Согласно статистике, более 2,8 миллионов человек в год умирают от ожирения. В этот день медицинские организации проводят флешмобы и акции, которые информируют население о необходимости контролировать вес.   
 

Международный день девочек   

 
11 октября отмечается праздник, который направлен на повышение осведомленности общества о проблемах, с которыми могут столкнутся несовершеннолетние девочки. Этот день отмечается во многих странах мира. Общественные организации, медицинские учреждения, социологи и психологи напоминают о важности соблюдения прав несовершеннолетних, их уважении, недопустимости жестокого обращения по отношению к ним.


День езды по бездорожью   

 
                                                                                                                  Фото: iStock/molchanovdmitry

Этот праздник также принято называть днем джипера. Первые соревнования в езде по бездорожью прошли в России в 1913 году. С тех пор любители лихой езды с препятствиями отмечают это торжество.
 

День прекращения издевательств   

 
В этот день в США и ряде других стран принято надевать голубые футболки или рубашки, которые являются символом праздника. Это торжество было учреждено, чтобы привлечь внимание к проблеме жестокости и напомнить общественности о недопущении насильственных действий по отношению друг к другу.
 

Харитонов день     

 
11 октября православные христиане чтят память преподобного Харитона Исповедника. Он жил во времена правления злобного императора Аврелиана и гонения на христиан. Однажды ему удалось выйти из заточения, но по пути в Иерусалим он был снова схвачен язычниками. От неминуемой смерти его спасла змея, которая отравила своим ядом злодеев. На месте своего заточения, Харитон возвел храм.
 
Согласно преданиям, этот день предки считали несчастливым. Убираться в доме считалось плохой приметой, также в этот день без надобности старались не выходить из дому.
В этот день особенно примечали все приметы. Черная кошка, перебежавшая дорогу, сулит несчастье, каркающая у окна ворона предвещает плохие вести.

Именины: Марк, Ибрагим, Кирилл, Ян, Харитон, Валентин, Александр, Ульяна, Анна

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#соревнования
#мероприятия
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Пенсионерка в три захода отдала мошенникам миллионы рублей
Аферисты убедили московскую пенсионерку отдать им шесть миллионов рублей.
10 октября 2023, 23:44

Фото: iStock/triocean

Женщина в возрасте 82 лет из Москвы стала жертвой мошенников, которые убедили ее передать шесть миллионов рублей, сообщили на сайте столичной прокуратуры. Злоумышленники утверждали, что это необходимо для помощи родственнице, пострадавшей в аварии.
Мошенники вначале связались с пенсионеркой и представились ее двоюродной сестрой, рассказав, что они попали в ДТП. Следом за этим на телефон ответил мужчина, выдав себя за следователя. Он утверждал, что для лечения родственницы требуется срочно два миллиона рублей. Под влиянием манипуляций «родственных» голосов, женщина согласилась помочь, собрав указанную сумму и передав ее курьеру.

Позднее жертву обмана уведомили о наличии других пострадавших в ДТП и необходимости средств для их лечения. Пенсионерка вновь передала два миллиона рублей курьеру, поверив этой истории.

Требования о предоставлении денег поступили и в третий раз. После передачи средств женщине стало ясно, что она стала жертвой мошенничества. Она обратилась к реальному родственнику и рассказала о произошедшем. Вслед за этим была подана заявка в полицию, и в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование с целью выявления и ареста преступников.

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#женщина
#мужчина
#расследование
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«Гаражная амнистия» помогла зарегистрировать в Подмосковье 11 тыс объектов
10 октября 2023, 22:42

Фото: Минимущество МО

В Московской области с начала действия «гаражной амнистии» зарегистрировали около 11 тыс объектов недвижимости. На государственный кадастровый учёт поставили 3,7 тыс гаражей и 7,3 тыс участков общей площадью 166,5 тыс кв м. Такие данные привели в региональном Министерстве имущественных отношений.
Закон о «гаражной амнистии» действует два года. Это упрощённый порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю. Сделать это можно бесплатно до 2026 года.
«В этом году мы видим хорошую динамику. За девять месяцев 2023-го в Московской области зарегистрировано 7,2 тыс объектов недвижимости. Из них более 2,2 тыс – объекты гаражного назначения и свыше 4,9 тыс - земельные участки общей площадью 110 тыс кв метров», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова
Воспользоваться «гаражной амнистией» могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Под амнистию не подпадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для инживидуального жилищного строительства, разборные металлические гаражи «ракушки», а также подземные гаражи при многоэтажных домах и а офисных комплексах. В остальных случаях имеется право на амнистию.
 
Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на сооружение не превысит 0,1% кадастровой стоимости, на участок – 1,5% кадастровой стоимости.

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#наталья адигамова
#минимущество мо
#гараж
#амнистия
#регистрация
#подмосковье
#московская область
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Технологический этап рекультивации полигона ТБО «Ядрово» полностью завершён
10 октября 2023, 21:59

Фото: МинЖКХ МО

В городском округе Волоколамск полностью завершился технологический этап рекультивации бывшего полигона твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Работы под руководством МинЖКХ Московской области проводят специалисты подведомственной организации ГКУ МО «МОС АВС», сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас продолжаются благоустройство и устройство системы отведения поверхностных стоков. Также на полигоне идёт монтаж системы дегазации для дополнительного сбора свалочного газа. До конца года, согласно плану, все работы будут завершены. Экологическая обстановка, по подсчётам министерства, улучшится для 18 тыс жителей. 
 
В ведомстве отметили, что процесс рекультивации проходит под строгим контролем Общественного совета, в который входят жители Волоколамска.
 
Свалка впервые появилась в 1979 году. 30 лет на неё свозили мусор из окрестных населенных пунктов. В 2008-м на месте свалки был создан крупный полигон твёрдых бытовых отходов «Ядрово». Позже его включили в федеральный проект «Чистая страна». Цель проекта – очистить страну от мусора и свалок, которые накапливались последние полвека.
 
Полигон был закрыт в конце 2020 года и с этого времени не принимал отходы. Начались работ по рекультивации. 

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#минжкх мо
#полигон «ядрово»
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#рекультивация
#мусор
#экология
#московская область
#подмосковье
#волоколамск
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Коммунальные системы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности
10 октября 2023, 21:34

Фото: МинЖКХ МО

Ресурсоснабжающие предприятия Подмосковья перешли в режим повышенной готовности, чтобы обеспечить населения качественными услугами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства, отметив, что погода в области значительно усложняет эксплуатацию объектов.
«Режим эксплуатации объектов скорректирован с учётом прогнозов синоптиков о понижении температуры и давления, а также о возникновении гололедицы. Ухудшение погодных условий не должно нарушить комфорт в домах жителей. Организованы дополнительные проверки и диагностика оборудования для предотвращения аварийных ситуаций и неполадок в работе систем водоснабжения, водоотведения и отопления. Проверена готовность спецтехники к работе в холода», – говорится в сообщении. 
За прошедшие дни коммунальщики Московской области, несмотря на непогоду, выезжали на объекты для плановых и аварийно-восстановительных мероприятий в городских округах Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский и Шатура. 

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#синоптики
#погода
#теплоснабжение
#московская область
#подмосковье
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