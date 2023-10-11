Юрист Никитова объяснила, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков

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Юрист Анна Никитова заявила, что банковские мобильные приложения стали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий для перевода в формат биометрических данных. Как отказаться от передачи такой информации специалист рассказала агентству «Прайм».
До 30 сентября согласно законодательству банки обязаны были уведомлять граждан о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации.
Но банки, как и все другие организации, обязаны получать однозначное и сознательное согласие от своих клиентов. Никитова отметила, что получение согласия в мобильном приложении является достаточным действием для передачи информации в ЕБС.
В случае, если клиент не хочет, чтобы банк использовал его биометрические данные, необходимо предоставить письменный отказ непосредственно в банк или в МФЦ, резюмировала юрист.
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«Если ранее кредитные организации делали биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета и хранили их в своих информационных системах, то теперь они обязаны направить эти данные в ЕБС», — цитирует агентство слова собеседницы.
В случае, если клиент не хочет, чтобы банк использовал его биометрические данные, необходимо предоставить письменный отказ непосредственно в банк или в МФЦ, резюмировала юрист.
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Диана Аванесян