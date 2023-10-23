Юрист Ногайлиева рассказала, в каких случаях может потеряться трудовой стаж

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Юрист Фатима Ногайлиева заявила, что иногда при выходе на пенсию часть трудового стажа человека оказывается незасчитанной. В беседе с агентством «Прайм» специалист пояснила, какие ошибки ведения документов могут повлечь потерю стажа.
По словам Ногайлиевой, из-за технических сбоев в программном обеспечении СФР сведения о трудовом стаже могут не отображаться на Индивидуальном лицевом счете человека, вышедшего на пенсию. Обычно такие проблемы СФР решает самостоятельно, отметила юрист.
Второй причиной потери стажа может быть работодатель, который, например, выплачивает сотруднику зарплату «в конверте».
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Второй причиной потери стажа может быть работодатель, который, например, выплачивает сотруднику зарплату «в конверте».
«Занижая размер официальной зарплаты, работодатель уплачивает страховые взносы в меньшем размере. Эти периоды работы учитываются в страховом стаже работника, но пенсионный коэффициент, а значит, размер пенсии занижается», ― цитирует агентство слова собеседницы.Читайте также:
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Диана Аванесян