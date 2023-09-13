Юрист обвинил администрацию Москвы в незаконной продаже подъезда

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«Если у тебя есть отдельное помещение, даже если их 10 или 100, то это просто сумма помещений, а всё чердаки, подвалы или лифтовые шахты нигде не зарегистрированы. Когда юристы стали возмущаться и говорить, что из-за этого процветает коррупция, то всё же решили регистрировать это общее имущество. Но иногда нечистоплотные чиновники вместе с нечистоплотными бизнесменами стали регистрировать в Роскадастре подъезды, чердаки, подвалы. Но они их регистрировали не как общее имущество, как должно быть по закону, они регистрировали это на город, например, писали, что Москва является собственником чердака, подвала или подъезда. А дальше департамент имущества продавал помещения с аукциона, и люди спокойно их покупали, понимая, что это общее имущество, и что рано или поздно его отнимут», — сказал Толмачёв.
«Жильцы этого дома должны провести общее собрание и принять решение о возврате незаконно изъятого общего имущества в виде подъезда из их общедолевой собственности. На основании этого решения они должны будут обратиться в департамент имущества с жалобой на этот департамент. Также они должны направить обращение с жалобой в адрес бизнесмена, который купил этот подъезд и решил его закрыть от всех собственников. А после нужно обращаться в Арбитражный суд. Но без адвокатов это сделать невозможно», — сказал Толмачёв.Читайте также:
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