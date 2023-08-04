Юрист объяснил, могут ли привлечь к ответственности за рекламу букмекерских ставок

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Против блогера Асхаба Тамаева завели дело за рекламу онлайн-казино в своём телеграм-канале. Отмечается, что молодому человеку грозит административная и уголовная ответственность.
Однако в самом канале присутствует только реклама букмекерских ставок. Председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов рассказал «Радио 1», что в таком случае наказание не грозит. Он отметил, что в России букмекерская деятельность разрешена, и на территории страны есть много клубов, где можно официально делать ставки.
Отметим, что согласно ст. 14.3 КоАП РФ, за рекламу онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2500 рублей. Уголовного наказания нет. Однако оно предусмотрено за организацию азартных игр.
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«Деятельность казино на территории России запрещена, соответственно, реклама казино тоже запрещена. В данном случае не имеет значение, онлайн это казино или нет. Но вот букмекерские ставки у нас разрешены. И маркетологи иногда рекламируют услуги на грани этих двух сфер. В этом плане надо смотреть, как сформирована эта реклама: если есть элемент какого-то домысливания, то состава преступления не будет, а откровенно услуги рекламировать нельзя», — сказал Александр Карабанов.
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Екатерина Шмакова