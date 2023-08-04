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Юрист объяснил, могут ли привлечь к ответственности за рекламу букмекерских ставок

Юрист Карабанов объяснил разницу между онлайн-казино и букмекерскими ставками
04 августа 2023, 15:13

Фото: IStock/Yingko

Против блогера Асхаба Тамаева завели дело за рекламу онлайн-казино в своём телеграм-канале. Отмечается, что молодому человеку грозит административная и уголовная ответственность.
Однако в самом канале присутствует только реклама букмекерских ставок. Председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов рассказал «Радио 1», что в таком случае наказание не грозит. Он отметил, что в России букмекерская деятельность разрешена, и на территории страны есть много клубов, где можно официально делать ставки.
«Деятельность казино на территории России запрещена, соответственно, реклама казино тоже запрещена. В данном случае не имеет значение, онлайн это казино или нет. Но вот букмекерские ставки у нас разрешены. И маркетологи иногда рекламируют услуги на грани этих двух сфер. В этом плане надо смотреть, как сформирована эта реклама: если есть элемент какого-то домысливания, то состава преступления не будет, а откровенно услуги рекламировать нельзя», — сказал Александр Карабанов.

Отметим, что согласно ст. 14.3 КоАП РФ, за рекламу онлайн-казино предусмотрен штраф в размере до 2500 рублей. Уголовного наказания нет. Однако оно предусмотрено за организацию азартных игр.

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#штраф
#реклама
#ставка
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Вице-премьер Украины призвала сограждан меньше кайфовать
04 августа 2023, 15:13

Фото: istockphoto/JARAMA

Вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к согражданам с призывом меньше кайфовать и больше работать. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
По словам Верещук, украинцы в последнее время стали несколько расслабляться, что вполне естественно, но несколько опасно. Она отметила, что людям сейчас не хватает импульса первых дней противостояния с Россией. Они направляют свою энергию, деньги и время совсем не в то русло. Украинцам не хватает внутренней мобилизации и стойкости, что не приближает победу, считает вице-премьер.

Ранее Ирина Верещук советовала не получать российские паспорта тем украинцам, которые проживают на подконтрольной России территории. В то же время украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напротив рекомендовал принимать российское гражданство.

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#гражданство
#деньги
#омбудсмен
#украина
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Путин подписал закон о повышении призывного возраста
Путин подписал закон о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет
04 августа 2023, 14:56

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст с 18 до 30 лет.
Напомним, ранее Госдума приняла поправку об увеличении призывного возраста для прохождения срочной службы, с 1 января 2024 года он составит от 18 до 30 лет. Отмечается, что предыдущую концепцию законопроекта, в котором было предложено расширить призывной возраст с 21 года до 30 лет, Госдума отклонила.

При этом, заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что достигшие 27 лет в 2023 году, будут направляться в запас и не будут подлежать призыву на срочную службу в 2024 году.

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#владимир путин
#призыв
#армия
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В Госдуме рассказали о новой волне мобилизации
Картаполов: В России не планируется новой волны мобилизации
04 августа 2023, 14:56

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России не планируется новой волны мобилизации, а законопроект об установлении ответственности за уклонение от нее, никак не связан с ее объявлением.
По его словам, подготовка законопроекта об уклонении от призыва в рамках мобилизации, был подготовлен осенью, во время проведения частичной мобилизации. На протяжении длительного времени проект был на согласовании, и только накануне, одобрен правительством.

Принятие закона не связано с тем, что в России собираются объявить новую волну призыва для участия в СВО, отметил Картаполов. 

«Никакой новой мобилизацией и не пахнет», - заверил глава комитета Госдумы по обороне. 
Ранее сообщалось, что за уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет. 

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#проект
#законопроект
#сво
#мобилизация
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Депутат Даванков предложил проверять московских таксистов на знание города
04 августа 2023, 14:55

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, чтобы разработать курсы для таксистов на знание города и экзаменовать их при устройстве на работу.
В документе говорится, что необходимо разработать курсы по ориентированию в Москве без навигатора. А также, принимать «Булгаковский экзамен», подтверждающий прохождение обучения. После этого, предложил Даванков, в приложениях агрегаторов можно установить отметки, благодаря которым пассажир сможет понять, прошёл ли его водитель специальные курсы.

Депутат отметил, что в Москве имеется большая проблема с приезжими таксистами, которые не ориентируются даже в центре города.

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#такси
#депутат
#экзамены
#обучение
#город
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Установлена личность похитителя сына владельца сети клиник «Гемотест»
04 августа 2023, 14:46

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Правоохранители сумели вычислить и задержать похитителя Акима Газиева, сына владельца сети клиник «Гемотест». Им оказался тот же человек, который позднее пытался вымогать деньги у бывшего заместителя министра обороны РФ Александра Колмакова.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 10 мая 24-летний гражданин Таджикистана Эмомхусайн Лугмонов вместе с подельниками похитили 21-летнего студента РУДН Акима Газиева и в течение 18-ти часов насильно удерживали его в неизвестном месте, требуя у его отца выкуп в размере одного миллиона долларов. Тогда силовики сумели установить местонахождение молодого человека и освободить его.

Задержали Лугмонова позже и совсем по другому делу. Он пытался вымогать деньги у бывшего заместителя министра обороны России Александра Колмакова. Он по телефону убедил его жену покинуть дом, настаивая, что ей там угрожает опасность, а затем стал звонить экс-министру и требовать у него выкуп за возвращение супруги.

На Лугмонова и его подельников возбуждено несколько уголовных дел за вымогательство и похищение человека. Остальных фигурантов разыскивают полицейские.

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#деньги
#дом
#похищение
#вымогательство
#полицейские
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Открытие МЦД-3 сократит время пути жителей Подмосковья
04 августа 2023, 14:37

Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В августе этого года откроется третья линия Московских центральных диаметров. Этот маршрут свяжет Зеленоградский административный округ Москвы и город Раменское. «Радио 1» собрало интересные факты о МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

МДЦ-3: Как будет выглядеть?

Длина диаметра составит 85 километров. В его состав войдет 41 станция, из них 14 будут иметь пересадки на метро, МЦК, и пригородные железнодорожные направления. Маршрут будет работать с 5:30 до 1:00, при этом, в часы пик поезда будут курсировать каждые 5-6 минут. Конечные станции нового маршрута будут находиться в Зеленоградском административном округе Москвы и в Раменском городском округе. Открытие маршрута запланировано на 17 августа. 

                                                                                                           Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы


Как будут выглядеть поезда МЦД-3? 

 
С запуском по Казанскому направлению будут следовать несколько типов поездов – по маршруту до Зеленограда, пригородные поезда до Казанского вокзала, экспрессы: первые поезда из Раменского в Зеленоград поедут уже в августе 2023 года. До Зеленограда пассажиров будут перевозить «Иволги 3.0» и ЭП2Д.

                                                                                                                     Фото: Mos.ru/Е. Самарина.
                                                                             

Масштабные реконструкции

 
Конечные станции Зеленоград-Крюково и Ипподром сейчас реконструируют. Так, например, на станции Зеленоград-Крюково уже построены оборотные тупиковые пути, а также современные платформы. Сейчас специалисты реконструируют здание вокзала. То же самое наблюдается на станции Ипподром, там появится здание вокзала и платформа в стиле МЦД. 

Кроме того, в настоящий момент ведутся работы около Казанского вокзала. Двухпутный железнодорожный тоннель 1925 года постройки будет удлинен, а также развернут в сторону Митьковской соединительной ветви. 
Митьковскую соединительную ветвь между путями Казанского направления с одной стороны и Ленинградского сейчас тоже реконструируют.  За ней появится дополнительный четвертый путь. Благодаря этому, маршрут третьего диаметра пройдет в обход двух вокзалов. 
 
                                                                                                                            Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Также строится дополнительный остановочный пункт Митьково, который расположится на пересечении Митьковской ветви с улицей Русаковская неподалеку от станции метро «Сокольники». Станцию планируют открыть в следующем году, а на момент открытия МЦД-3 поезда будут проезжать в тоннель. 

На станции Фирсановская уже открыли эстакаду, чтобы организовать беспрепятственный проезд всех поездов. Там обустроены новые платформы, но пока на станции поезда не останавливаются. 
Станцию Ховрино отремонтировали, а на Грачевской и Моссельмаш еще не проводились работы. К единому стилю МЦД сейчас приводят станции Электрозаводская, Сортировочная, Авиамоторная, Андроновка, Перово, Плющево, Вишняки, Панки, Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Отдых, Кратово, Есенинская, Фабричная, а также Раменское.


МЦД-3 сократит время пути 


Отмечается, что для жителей Москвы и Подмосковья время пути может сократиться до 50%. Предполагается, что станцию Крюково МЦД-3 в активные часы будут использовать примерно 13 тысяч пассажиров. В общей сложности, пассажиропоток может достичь 557 тысяч человек в сутки. Также уточняется, что диаметр сократит время в пути для жителей Московской области на 43%, а для столичных – на 38%. 
Маршрут упростит пользование транспортом жителям 24 районов Москвы. В их числе оказались Крюково, Старое Крюково, Силино, Молжаниновский, Ховрино, Головинский, Западное Дегунино, Тимирязевский, Марфино, Бутырский, Останкинский, Алексеевский, Басманный, Мещанский, Сокольники, Красносельский, Соколиная Гора, Лефортово, Перово, Нижегородский, Рязанский проспект, Выхино-Жулебино, Вешняки, Косино-Ухтомский. 

                                                                                                    Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Кроме того, МЦД-3 разгрузит некоторые линии метро. Так, на 6% опустеет северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии, на 8% - северный участок Калужско-Рижской линии, на 15% - северный участок Люблинско-Дмитровской линии, на 4% - северный участок Замоскворецкой линии, а также на 8% - восточный участок Таганско-Краснопресненской линии.
 

Тарифы МЦД-3

 
Маршрут будет разделен на три зоны, а именно на центральную, пригородную и дальний пригород.

                                                                                                    Фото: Сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Центральной будет считаться зона между станциями Ховрино и Люберцы. Стоимость проезда по карте «Тройка» составит 50 рублей. Что касается пригорода, то есть зоны от станции Зеленоград-Крюково до Левобережной и от станции Люберцы до Ипподрома, то пассажирам придется заплатить 65 рублей. Дальний пригород будет находиться за пределами МЦД, до Клина на Ленинградском направлении и 88 км на Рязанском. Стоимость проезда составит по 30 рублей за каждую зону.
 

МЦД-3 упростит поездку в Санкт-Петербург

 
Проект МЦД-3 реализуется в увязке с высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва - Санкт-Петербург. Буду созданы первоклассные транспортные хабы, которые свяжут диаметры, метро, а также высокоскоростную железнодорожную магистраль.

В столице поезда будут останавливаться на станциях Крюково и Петровско-Разумовская, Рижская, Ленинградский вокзал. Благодаря этому, жители столичного региона смогут отправиться в Санкт-Петербург, при этом, не тратя времени на поездку на Ленинградский вокзал. Кроме того, те пассажиры, которые прибывают из Санкт-Петербурга, смогут пересесть на городской транспорт, не доезжая до центральной части города.

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#мцд-3
#москва
#подмосковье
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В микрорайоне Южный установили технические средства для безопасного движения
04 августа 2023, 14:33

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Работы по установке технических средств для организации безопасного движения во дворе дома № 27 на улице Заводской в микрорайоне Южный начали 3 августа.
К депутату Совета депутатов Виталию Ласкавцу обратилась местная жительница с просьбой обеспечения безопасности движения возле детской площадки во дворе дома № 27 по улице Заводская, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Ко мне обратилась жительница и поделилась своими опасениями: неподалеку с площадкой расположены крупные магазины, которым нужен постоянный доступ автомобилей. Для этого они пользуются дорогой внутри двора. Дети, как известно, не ограничиваются играми на детском комплексе, поэтому важно обеспечить безопасность», — рассказал депутат Виталий Ласкавец. 
Чтобы выполнить просьбу жительницы, специалисты выполнили устройство технических средств организации дорожного движения принудительного снижения скорости. 


Для дополнительной безопасности специалисты установили антипарковочные полусферы.

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#безопасность
#специалисты
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#площадки
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Раскрыты самые распространённые схемы мошенничества на языковых курсах
Лингвист Белан: Мошенники обещают быстро научить языку и врут об опыте работе
04 августа 2023, 14:26

Фото: istockphoto.com/Nattakorn Maneerat

Лингвист, кандидат наук и основатель языковой школы Диана Белан рассказала, что мошенников можно вычислить по громким обещаниями за короткий период времени выучить язык, а также по безосновательно приписанному наличию международных сертификатов и заявлениях об опыте работы за рубежом.
«Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, будьте готовы к неожиданным дополнительным тратам на сертификацию или практические занятия», — добавила в беседе с Газета.ру Белан.

Она подчеркнула, что изучение языка – процесс длительный, требующий много времени и практики.

Хороший курс предоставляет ученикам методики изучения языка, подробный план занятий, а также исчерпывающую информацию о преподавателях.

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#эксперт
#курс
#образование
#мошенники
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За уклонение от мобилизации будут лишать свободы на срок до пяти лет
Картаполов: За уклонение от мобилизации введут штрафы до полумиллиона рублей, либо будут лишать свободы на срок до пяти лет
04 августа 2023, 14:08

Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий

Нынешней осенью в Государственную думу внесут законопроект, который установит штрафы до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет за уклонение от мобилизации, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Baza.
Поправки предлагается внести к статье УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».

«Это необходимо для того, чтобы восстановить, назовем это так, статус-кво, выровнять ситуацию. Потому что у нас есть ответственность за уклонение от службы по призыву, а вот за уклонение от службы по мобилизации она до сих пор не установлена. Между тем военная служба — это государственное дело», - прокомментировал ситуацию Картаполов.  

Депутат также отметил, что правительство уже одобрило этот законопроект. 

Ранее Картаполов заявил, что нижний предел призывного возраста решено не повышать до 21 года, изменения коснутся только верхнего предела. Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет.

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#госдума
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#штрафы
#тюрьма
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