Юрист Осичанская рассказала, как вернуть товар в онлайн-магазин

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Юрист Юлия Осичанская в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что делать в ситуации, если товар, купленный в онлайн-магазине, не подошёл или пришёл с браком.
«Если продавец в момент доставки товара не уведомил покупателя письменно, что у него есть 7 дней на возврат товара, то покупатель имеет право вернуть товар в течение трёх месяцев», — добавила юрист.
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