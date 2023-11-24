Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил увеличение случаев мошенничества, направленного на детей.
В интервью агентству «Прайм» он подчеркнул, что злоумышленники активно используют доверчивость и желание детей получить поощрение или признание.
Они часто не осознают ценность денег. Одна из распространенных тактик — фальшивые сообщения о выигрыше, отправляемые от имени известного блогера, за которым требуют данные карты.
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Они часто не осознают ценность денег. Одна из распространенных тактик — фальшивые сообщения о выигрыше, отправляемые от имени известного блогера, за которым требуют данные карты.
«Мошенники используют этот "выигрыш" как возможность выведения всех средств с карты, получив дополнительные платежные реквизиты у доверчивого ребенка», — предостерег Соловьев.Он также выделил схемы, обещающие легкий заработок за просмотр видео или участие в голосованиях. Зачастую мошенники запрашивают банковские данные ребенка или родителя и код для доступа к приложению, что позволяет им снимать средства со счета.
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Артем Кузьмин