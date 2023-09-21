Юрист раскрыл, что грозит россиянам за просмотр фильмов на пиратских сайтах

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Более половины россиян (52%) считают, что требовать плату за просмотр фильмов в сети и скачивание музыки и книг неправильно. Об этом говорится в исследовании ВЦИОМ. Также 63% опрошенных считают, что для борьбы с распространением пиратских копий фильмов и сериалов необходимо обеспечить доступные цены для просмотра. Управляющий партнёр коллегии медиа-юристов Фёдор Кравченко рассказал «Радио 1» об ответственности за «пиратство».
«Привлекать к ответственности можно тех, кто либо раздаёт пиратский контент с торрентов, либо создаёт сайт и на нём размещает экземпляры этого произведения, либо производит и торгует флешками, дисками. Если человек нашёл в интернете какой-то нелицензионный фильм, то привлечь к ответственности этого человека будет сложно. Это возможно только в том, случае, если он создаст копию этого фильма, и не только для личного использования, а начнёт распространять, давать друзьям или показывать в своём кафе или в другом общественном месте. Если он просто посмотрел этот фильм с семьей, то он не нарушил исключительное право», — сказал Фёдор Кравченко.Читайте также:
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