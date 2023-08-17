Юрист Русяев допустил отток трудовых мигрантов из РФ из-за ослабления рубля

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«При нынешнем курсе в 100 рублей средняя зарплата мигрантов в 70-100 тыс. рублей остаётся привлекательной на фоне доходов на родине. Россия сохраняет преимущества в виде безвизового режима и культурной близости», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
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